إصابة 26 عاملا في انقلاب أتوبيس بطريق السويس السخنة

أصيب 26 عاملا فى حادث انقلاب أتوبيس بطريق السويس السخنة أمام منطقة كناري.

تلقى الدكتور محمد طنطاوى مدير مرفق الإسعاف بالسويس إخطارا بالحادث، حيث تم توجيه المسعفين وتم التعامل الطبى المبدئى مع 26 مصابا بإصابات مختلفة ما بين اشتباه كسور عمود فقري وجروح متفرقة بالجسم درجات أولى وثانية وثالثة من أرض البلاغ وتم تقديم الإسعافات الأولية والنقل الامن لمستشفى السويس العام.

ووجه محمد طنطاوى 16 سيارة إسعاف لموقع الحادث، وتبين من المعاينة الأولية انقلاب الأتوبيس وانحداره، وتبين أن العمال يعملون بموقع يخص المقاولون العرب.