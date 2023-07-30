تنميل الوجة الصداع ..7 أعراض لغضروف الرقبة

غضروف الرقبة هو عبارة عن تلف في الغضروف الذي يحمي الفقرات العنقية، ويمكن أن يتسبب في عدة أعراض، بما في ذلك الآتي وفقا لما نشره موقع هيلثي.

1- الألم في الرقبة والكتفين والظهر.

2- الشعور بالتنميل والخدر في الأطراف العلوية، وقد يصاحب ذلك ضعف في الذراعين واليدين.

3- الصداع والدوخة.

4- صعوبة في الحركة والتحكم في الرقبة.

5- زيادة الأعراض عند الجلوس لفترات طويلة أو القيام بأنشطة محددة مثل المشي أو رفع الأشياء الثقيلة.

6- تنميل الوجه والرأس والأطراف العلوية في بعض الحالات.

7- الشعور بالتعب والإرهاق العام.

من المهم الاتصال بالطبيب إذا كانت هناك أي من هذه الأعراض لفترات طويلة أو إذا كانت تزداد سوءًا مع مرور الوقت، حيث يمكن أن يوصي الطبيب بالعلاج المناسب والتدابير اللازمة لتخفيف الأعراض.