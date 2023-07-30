عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تنميل الوجة الصداع ..7 أعراض لغضروف الرقبة

اعرغص غضروف الرقبة
اعرغص غضروف الرقبة

غضروف الرقبة هو عبارة عن تلف في الغضروف الذي يحمي الفقرات العنقية، ويمكن أن يتسبب في عدة أعراض، بما في ذلك الآتي وفقا لما نشره موقع هيلثي. 

1- الألم في الرقبة والكتفين والظهر.
2- الشعور بالتنميل والخدر في الأطراف العلوية، وقد يصاحب ذلك ضعف في الذراعين واليدين.
3- الصداع والدوخة.
4- صعوبة في الحركة والتحكم في الرقبة.
5- زيادة الأعراض عند الجلوس لفترات طويلة أو القيام بأنشطة محددة مثل المشي أو رفع الأشياء الثقيلة.
6- تنميل الوجه والرأس والأطراف العلوية في بعض الحالات.
7- الشعور بالتعب والإرهاق العام.

من المهم الاتصال بالطبيب إذا كانت هناك أي من هذه الأعراض لفترات طويلة أو إذا كانت تزداد سوءًا مع مرور الوقت، حيث يمكن أن يوصي الطبيب بالعلاج المناسب والتدابير اللازمة لتخفيف الأعراض.

غضروف الرقبة اعراض غضروف الرقبة الأشياء الثقيلة صعوبة في الحركة ​​​​​​​health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة نجل الفنان حسن يوسف غرقا في إحدى قرى الساحل الشمالي

بعد وفاة نجله غرقا.. تعرف على أبناء الفنان حسن يوسف|صور

بعد وفاته غرقا.. رسالة من شمس البارودي لابنها| تعرف عليها

وفاة نجل حسن يوسف غرقا.. شمس البارودي تكشف سرا في معاملتها لأبنائها

نسب النجاح مفاجأة .. اِعرف الموعد النهائي لظهور نتيجة الثانوية العامة

رد فعل مثير من كهربا بعد أنباء إيقافه دوليًا

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس على صدى البلد|اطمن على درجاتك

خارج حسابات الفريق بشكل مفاجئ.. هل فعلها نجم الأهلي ووقع للزمالك؟.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

بسبب كانتي.. حقيقة رحيل طارق حامد عن اتحاد جدة

انتقال نجم تشيلسي الانجليزي إلى نادي الإتحاد السعودي.. تفاصيل

النصر السعودي يصارع الاتحاد على ضم نجولو كانتي

اذهب للطبيب حالا .. أسباب صادمة وراء تنميل اللسان

ترشيحاتنا

صورة نادرة لنجل حسن يوسف قبل وفاته غرقا.. شاهد

14 درجة كاملة.. الأرصاد تزف بشرى للمواطنين بعد أيام من الموجة الحارقة

الابن المدلل آخر العنقود.. كيف توفي ابن حسن يوسف بالساحل الشمالي؟

بعد وفاته غرقا.. رسالة من شمس البارودي لابنها| تعرف عليها

بوتين: الشركات الروسية ستحقق أرباحًا أكبر بفضل الانسحاب من اتفاق الحبوب‎

بعد وفاته غرقا في الساحل.. معلومات عن نجل شمس البارودي وحسن يوسف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل اعتدى حسين الشحات على الشيبي بسبب جنسيته؟.. عدلي القيعي يفجر مفاجأة

طريقة عمل الكيكة بمختلف أنواعها.. عادية واسفنجية وبالشوكولاتة والبرتقال

قصر مسكون بالأرواح|شاهد.. الصور الأولى من تصوير الجزء الثاني لمسلسل «البيت بيتي»

أكلات آخر الشهر .. طريقة عمل طاجن الفريك بدون لحمة أو فراخ

فيديو

مكنوش بيتنمروا .. ماذا يقول أصدقاء أوس أوس عن شكله | فيديوجراف

حرب مريم مصطفى وهناء حمزة والأهلي والمحكمة تسدل الستار.. التفاصيل كاملة

حقيقة وفاة شيرين عبدالوهاب بأزمة قلبية.. ماذا قال حسام حبيب؟| فيديوجراف

تحذير عاجل للمصيفين في الإسكندرية.. اعرف السبب| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: الهروب من نفق التعلق

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التنمر بين الساحل الطيب والشرير

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: ليتهم ينتهون!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "القاهرة" وجامعات الجيل الرابع

نهال علام

نهال علام تكتب: العالم علمين

اﻟﻤﺰﻳﺪ