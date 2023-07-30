لاعب الأهلي السابق: إمام عاشور على قدر طموحات نادينا

أكد أبو المجد مصطفى لاعب الأهلي السابق، أن إمام عاشور يملك مميزات تجعله ضمن العناصر الأساسية مع الأهلي.



وقال أبو المجد مصطفى في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "إمام عاشور قادر على التأقلم داخل الأهلي وقادر على أن يكون على طموحات النادي الأهلي".



وأضاف: "حمدي فتحي كان لديه مميزات بالتقدم داخل منطقة الجزاء بنجاح وأداء حمدي فتحي تطور كثيرا مع مارسيل كولر، لكن ميزة إمام عاشور كونه لديه حلول كثيرة جدا، وبالطبع لديه ميزة التسديد على المرمى".



واختتم: "لو كان حمدي فتحي مع إمام عاشور في الأهلي سيكون خط الوسط للأهلي مرعب".