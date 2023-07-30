لم يلتزم بتحذيرات ارتفاع الأمواج.. تعرف على أسباب غرق نجل الفنان حسن يوسف

تسبب عدم التزام نجل الفنان حسن يوسف عبد الله والذي تعرض للغرق بإحدى قرى الساحل الشمالي بتحذيرات مسئولي الطقس بارتفاع الأمواج والسحب داخل البحر إلى تعرضه للغرق.



وكانت الأرصاد قد حذرت المصطافين ورواد الشواطئ بعدم السباحة ونزول مياه البحر المفتوح من يوم ٢٩ يوليو حتى ٣١ يوليو الجاري لارتفاع الأمواج.

واستقبل مستشفى العلمين جثمان نجل الفنان حسن يوسف بعد تعرضه للغرق في إحدى قرى الساحل الشمالي.

وأكد مصدر بالمستشفى أنه تم وصول جثمان عبد الله 35 سنة نجل الفنان حسن يوسف إثر تعرضه لاسفكسيا الغرق بقرية بدر بمنطقة الساحل الشمالي أثناء السباحة.

وتم تحرير عن ذلك المحضر والتحفظ على الجثمان تحت تصرف النيابة ومفتش الصحة بمطروح.