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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأرصاد: غدًا طقس شديد الحرارة رطب نهارًا .. والعظمى 35

صدى البلد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ان تكون حالة الطقس غدا / الاربعاء / حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجـه البحري والسواحل الشمالية شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد مائل للحرارة رطب ليلا على كافة الانحاء ، ويوجد نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة . 
أما بالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية أما حالة البحرالأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية .


وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى
القاهرة 35 25
العاصمة الادارية 35 24
6 اكتوبر 36 24
بنهــــا 35 25
دمنهور 34 23
وادى النطرون 35 24
كفر الشيخ 34 23
المنصورة 35 24
الزقازيق 35 24
شبين الكوم 35 24
طنطا 35 23
دمياط 33 24 
بورسعيد 33 25
الإسماعيلية 36 25
السويس 35 25
العريش 34 24
رفح 33 24
رأس سدر 36 24
نخل 37 19
كاترين 35 18
الطور 37 25
طابا 36 25
شرم الشيخ 40 29
الاسكندرية 32 23
العلمين الجديدة 31 23
مطروح 31 22
السلوم 32 23
سيوة 37 23
رأس غارب 37 29
الغردقة 40 29
سفاجا 40 28
مرسى علم 39 29
شلاتين 42 31
حلايب 37 31
أبو رماد 40 30 
رأس حدربة 38 29
الفيوم 36 24
بني سويف 37 24
المنيا 38 24
أسيوط 39 25
سوهاج 39 27
قنا 42 28
الأقصر 42 28
أسوان 42 29
الوادى الجديد 41 25
أبوسمبل 42 28

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

العظمى الصغرى
مكة 44 31
المدينة 42 30 
الرياض 46 31
المنامة 43 34
أبوظبى 42 31
الدوحة 45 34
الكويت 49 30
دمشق 37 20
بيروت 31 26
عمان 35 22
القدس 32 21
غزة 30 25
بغداد 46 30
مسقط 33 32
صنعاء 30 17
الخرطوم 39 27
طرابلس 33 26
تونس 37 26
الجزائر 30 23
الرباط 28 17
نواكشوط 29 25

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى
أنقرة 34 16
إسطنبول 29 21
إسلام آباد 36 26
نيودلهى 35 28
جاكرتا 33 23
بكين 26 24
كوالالمبور 32 25
طوكيو 36 27
أثينا 35 25
روما 35 21
باريس 22 18
مدريد 37 21
برلين 22 16
لندن 23 15
مونتريال 23 13
موسكو 25 14
نيويورك 28 19
واشنطن 30 18
أديس أبابا 22 14
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