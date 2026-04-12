قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

الصحة ترفع جاهزية المنشآت الطبية تزامنًا مع عيد القيامة وشم النسيم

عبدالصمد ماهر

في إطار حرص الدولة على صحة وسلامة المواطنين، أعلنت وزارة الصحة والسكان رفع درجة الاستعداد والجاهزية بجميع المنشآت الطبية على مستوى محافظات الجمهورية، تزامنًا مع احتفالات المصريين بعيد القيامة المجيد وشم النسيم، لضمان تقديم خدمات طبية آمنة وعاجلة.

‎وجهت الوزارة كافة القطاعات والهيئات ومديريات الشؤون الصحية باتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز منظومة التأمين الطبي خلال فترة الاحتفالات، مع التركيز على عدة محاور رئيسية.

تقديم الخدمات الوقائية 

‎شملت الخطة الوقائية استمرار تقديم الخدمات الوقائية والتأكد من توافر مصل البوتيولزم الخاص بحالات التسمم الغذائي، إلى جانب الطعوم الكبدية، مع الحفاظ على مخزون آمن من الأمصال والطعوم بالغرف الوقائية ومديريات الشؤون الصحية، واستمرار خدمات الحجر الصحي بالموانئ البرية والبحرية والجوية.

أما محور الطوارئ والمتابعة، فيشمل رفع درجة الاستعداد بغرف الطوارئ الوقائية ومتابعة البلاغات على مدار الساعة، مع سرعة الاستجابة والتنسيق الكامل مع المستشفيات العامة والمركزية والجامعية ومستشفيات هيئة الرعاية الصحية  ومراكز السموم لرصد ومعالجة حالات الاشتباه بالتسمم الغذائي والنزلات المعوية، بالإضافة إلى تشكيل فرق دعم سريع وإعداد تقارير دورية.

كما تضمنت جاهزية المنشآت الطبية التأكد من كفاءة الأقسام الحرجة وزيادة أعداد الأطباء في النوبتجيات، وتوفير أكياس الدم والأدوية والمستلزمات الطارئة، مع التنسيق المستمر مع مراكز السموم والغرفة المركزية للخدمات الطارئة على رقم 137.

‎وفي الإجراءات الإسعافية، تم الدفع بـ1650 سيارة إسعاف مجهزة، منها 407 سيارات لتأمين الكنائس والكاتدرائيات، و230 سيارة لتغطية الحدائق والمتنزهات، وأكثر من 1000 سيارة على الطرق السريعة، بالإضافة إلى 15 نقطة إسعاف ثابتة بمحطات المترو الرئيسية، و11 لانش إسعاف على نهر النيل، مع التأكد من الجاهزية الفنية الكاملة لجميع المركبات.

‎أما الإجراءات الوقائية المجتمعية، فتشمل تكثيف مكافحة الحشرات في الأماكن المفتوحة، وانتشار فرق التوعية الصحية في الميادين والحدائق والكنائس لتعزيز السلوكيات الصحية السليمة بين المواطنين.

‎كما تم نشر قوافل طبية متعددة التخصصات وعيادات متنقلة تقدم خدمات مبادرات الصحة العامة، وفي مقدمتها مبادرة «100 مليون صحة»، في أماكن التجمعات العامة والمتنزهات والكنائس.

‎وأكدت الوزارة استمرار المتابعة اللحظية للموقف الصحي بجميع المحافظات، مع انعقاد غرف العمليات بشكل دائم، لضمان التعامل السريع مع أي طارئ وتقديم أفضل رعاية صحية للمواطنين خلال فترة الاحتفالات.

وزارة الصحة والسكان وزارة الصحة المنشآت الطبية شم النسيم عيد القيامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة ارشيفية

صورة ارشيفية

وزير التربية والتعليم

وسام وطاهر

عداد الكهرباء

رنجة

ترشيحاتنا

متعاطي المخدرات

بالصور

نصائح لتفادى خطر وتسمم الفسيخ

فيديو

صورة من تكريم وزير الدفاع لقادة القوات المسلحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

د. أمل منصور

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

ياسر إبراهيم عبيدو

سيد الضبع

المزيد