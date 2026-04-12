إسلام محمد: هناك ترابط كبير بين المصري القديم والبيئة

أكد الدكتور إسلام محمد سعيد أستاذ الإرشاد السياحي، أن المصري القديم عندما احتفل بالطبيعة المحيطة به، وجد أنها تفيده بطرق عديدة، منها كونها مصدرًا غذائيًا ومناخيًا، وأن هناك ترابطًا كبيرًا بينه وبين البيئة المحيطة.

وأضاف خلال حواره ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية نهاد سمير ومحمد جوهر، أن علاقة المصري القديم بالطبيعة جعلته يشعر بتغير في حياته اليومية، وأنهم كانوا يدعون الإنسان إلى النهضة مثل نهضة ونمو النبات.

ولفت إلى أن المرأة المصرية كان لها دور مهم في مواسم الحصاد، وأن الجميع كان يشارك في أجواء من الفرح، وأن وقت الحصاد كان يُمثل أعيادًا، مشيرًا إلى أن المحاصيل الأساسية كانت القمح والشعير.