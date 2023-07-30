الزمالك يوافق على رحيل عبد الله جمعة.. اعرف وجهته

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن موقف الإدارة من انتقال عبد الله جمعة الظهير الأيسر إلى صفوف فريق البنك الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد المصدر أن الزمالك يرحب ببيع اللاعب في فترة الانتقالات الحالية للاستفادة من المقابل المادي من تسويقه، خاصة بعد قرار الكولومبي أوسوريو المدير الفني برحيل اللاعب عن الأبيض.

أعلن المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن وصول البطاقة الدولية لـيوسف إبراهيم " أوباما" لاعب الفريق الأول لكرة القدم الذي انتهت إعارته لنادي الحزم السعودي.

وأكد رئيس النادي أنه تم قيد اللاعب بالقائمة المحلية للفريق ويحق له المشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة بعد وصول البطاقة الدولية إلى الاتحاد المصري لكرة القدم.

وكان الزمالك سبق وقام بقيد الثنائي حمدي علاء وأحمد زكي بعد انتهاء إعارة الثنائي للبنك الأهلي وزد في الفترة الماضية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الشباب السعودي المقرر له غدا الاثنين في الجولة الثانية لمباريات المجموعة الثالثة للبطولة العربية.وتضم قائمة الزمالك لخوض البطولة كل من :

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحى - محمد نديم.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري - محمد طارق – أحمد فتوح - حاتم سكر - أحمد زكي.

خط الوسط: محمد أشرف " روقا" - نبيل عماد دونجا - حمدي علاء - محمد حسام "بيسو" - عمرو السيسي - أحمد سيد "زيزو " - يوسف إبراهيم "أوباما" – سيد عبد الله "نيمار" – أحمد عبد الرحيم "ايشو" – إبراهيما نداى – محمود عبد الرازق "شيكابالا".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – ناصر منسى – علي ياسر - محمد صلاح ذكي.