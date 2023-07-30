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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تراجع أسعار العملات الأجنبية في البنوك

أسعار العملات الأجنبية
أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد

شهدت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري انخفاضا كبيرا في مصر بمستهل تعاملات الأسبوع.

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي بينما تراجع  اليورو الجنيه الأسترليني وخلال السطور التالية يرصد موقع "صدي البلد"أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصرى خلال ختام تعاملات اليوم الأحد 30 يوليو 2023 وفقا لاخر تحديثات البنك المركزي وبنكي مصر و الأهلي مقارنة بأسعار إغلاق الخميس الماضي.

 

أسعار صرف العملات الأجنبية فى البنك الأهلي


استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي  اليوم الأحد مسجلا 30.75جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع. 

سعر الدولار


وتراجع سعر العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الأحد  مسجلة  33.65جنيه للشراء و34.08جنيه للبيع مقابل 34.39 جنيه سعر إغلاق الأسبوع الماضي بانخفاض 31 قرشا.

بلغ سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الأحد  39.24جنيه للشراء و 39.75جنيه للبيع مقارنة 40.08جنيه للبيع سعر إغلاق الأسبوع الماضي بتراجع 33 قرش.

وبلغ سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم 35.62جنيه للشراء و35.19جنيه للبيع. 

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رسميًا.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري الآن في البنوك

 

أسعار العملات الأجنبية فى بنك مصر

وسجل سعر الدولار الأمريكي نحو 30.75جنيه للشراء و 30.85جنيه للبيع وفقا لاخر تحديث فى بنك مصر .

بلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم الأحد نحو 33.65جنيه للشراء و34.08 جنيه للبيع  .

ووصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم الأحد نحو 39.24جنيه للشراء و 39.75جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم الأحد نحو 35.19جنيه للشراء و35.61جنيه للبيع .


أسعار العملات فى البنك المركزي

 

واستقر سعر الدولار الأمريكي وفقا لاخر تحديث فى البنك المركزي مسجلا 30.83جنيه للشراء و30.95 جنيه.

وسجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم الأحد عند 33.96جنيه للشراء و34.10 جنيه للبيع مقارنة 34.44 جنيه الخميس الماضي بتراجع 34 قرشا.

ووصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم الأحد 39.62جنيه للشراء و 39.79جنيه للبيع مقارنة 40.10 جنيه سعر إغلاق الخميس الماضي بانخفاض 31 قرش.

سعر الجنيه الاسترليني

بلغ سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم 35.43جنيه للشراء و35.59جنيه للبيع .

العملات اسعار العملات الاجنبية الدولار الجنيه الاسترليني اليوم الأحد

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