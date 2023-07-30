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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نائب الأمين العام للجبهة الشعبية الفلسطينية: بدعم مصر نصل قريبا لاتفاق

الفصائل الفلسطينية
الفصائل الفلسطينية

قال جميل مزهر نائب الأمين العام للجبهة الشعبية الفلسطينية، إننا نتمنى ونأمل تشكيل اللجنة المنبثقة عن مجلس أمناء عموم الفصائل، بشكل عاجل وسريع، حتى تأخذ دورها باستكمال الحوار الوطني الشامل في وقت قريب على أرض مصر العروبة.

أضاف خلال لقاء خاص مع قناة "القاهرة الإخبارية" على هامش اجتماع الفصائل الفلسطينية في مصر، أنه حتى اللحظة لم يتم تحديد موعد الاجتماع المقبل للإعلان عن ما توصلت إليه اللجنة، لكن أعتقد أنه سيكون قريبا جدا.

مسؤولية وطنية

ولفت إلى أن هناك جدية بين الفصائل ومسؤولية وطنية، وهناك رعاية واحتضان كبير من الشقيقة مصر، تتابع وتراقب وتعطي قوة دفع من أجل الاتفاق على النتائج الإيجابية التي تشمل كل الموضوعات محل الاختلاف، وأعتقد بهذا الجهد المتواصل سنصل في وقت قريب لتوافق جدي ومسؤول.


 

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