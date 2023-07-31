أخبار الفن .. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة ابن حسن يوسف .. انتخابات نقابة الموسيقيين .. عرض فيلم ع الزيرو

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الأخبار العالمية والمحلية الهامة عن ابن حسن يوسف والموسيقيين وفيلم ع الزيرو:
نزل البحر بالليل.. تفاصيل صادمة حول غرق ابن حسن يوسف بالساحل الشمالي
كشفت العديد من المصادر عن تفاصيل صادمة حول وفاة عبد الله نجل الفنان حسن يوسف غرقا في الساحل الشمالي .
وكشفت التقارير أن عبد الله حسن يوسف
اختفى ساعة ونصف.. أسرار اللحظات الأخيرة قبل غرق نجل حسن يوسف بالساحل الشمالي
أكد مدير مستشفى العلمين، خروج جثمان عبد الله حسن يوسف، من المستشفى، وتحويله إلى الإسكندرية بأمر من النيابة العامة.
كما كشفت مصادر عديدة
غاضبة.. كاردي بي تلقي المايك في وجه الجمهور بحفلها الأخير| الفيديو
ألقت المغنية الشهيرة كاردي بي المايك الخاص بها في وجه الجمهور غاضبة في حفلها الأخير بلاس فيجاس
انطلاق انتخابات مجلس إدارة نقابة الموسيقيين .. الثلاثاء
تجرى بعد غد "الثلاثاء" انتخابات نقابة المهن الموسيقية ، والتي يتنافس فيها ٣٢ مرشحا على عضوية ١٢ مقعدا .
قال طارق مرتضى المستشار الإعلامي
تجهيزات العرض الخاص لفيلم ع الزيرو.. والجمهور ينتظر محمد رمضان | صور
ينتظر الجمهور بأعداد كبيرة الفنان محمد رمضان وأبطال فيلم ع الزيرو في أحد مولات ٦ أكتوبر لحضور العرض الخاص .