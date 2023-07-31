أخبار الفن .. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة ابن حسن يوسف .. انتخابات نقابة الموسيقيين .. عرض فيلم ع الزيرو

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الأخبار العالمية والمحلية الهامة عن ابن حسن يوسف والموسيقيين وفيلم ع الزيرو:

كشفت العديد من المصادر عن تفاصيل صادمة حول وفاة عبد الله نجل الفنان حسن يوسف غرقا في الساحل الشمالي .

وكشفت التقارير أن عبد الله حسن يوسف



أكد مدير مستشفى العلمين، خروج جثمان عبد الله حسن يوسف، من المستشفى، وتحويله إلى الإسكندرية بأمر من النيابة العامة.

كما كشفت مصادر عديدة

ألقت المغنية الشهيرة كاردي بي المايك الخاص بها في وجه الجمهور غاضبة في حفلها الأخير بلاس فيجاس

تجرى بعد غد "الثلاثاء" انتخابات نقابة المهن الموسيقية ، والتي يتنافس فيها ٣٢ مرشحا على عضوية ١٢ مقعدا .

قال طارق مرتضى المستشار الإعلامي



ينتظر الجمهور بأعداد كبيرة الفنان محمد رمضان وأبطال فيلم ع الزيرو في أحد مولات ٦ أكتوبر لحضور العرض الخاص .