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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنيا يهنئ الثانى على الجمهورية بالثانوية العامة هاتفيا

صدى البلد

هنأ اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، الطالب كيرلس نوناى يعقوب فانوس ، بمدرسة تله الثانوية المشتركة بإدارة المنيا التعليمية لحصوله على المركز الثانى بقائمة أوائل الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسى ٢٠٢٢ /٢٠٢٣ للشعبة العلمية "علوم " بمجموع ٤٠٢ درجة.

 

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وقدم المحافظ التهنئة لأسرة الطالب خلال اتصاله هاتفيا ، حيث اعرب عن سعادته بحصول ابن المنيا على هذا المركز المتميز ،متمنيا له دوام التوفيق .

ووجه المحافظ التهنئة لجميع الطلاب المتفوقين ، داعيا الله أن يوفقهم ، مؤكدا أن هذا التفوق بداية لتحقيق نجاحات علمية . 

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