محافظ المنيا يهنئ الثانى على الجمهورية بالثانوية العامة هاتفيا

هنأ اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، الطالب كيرلس نوناى يعقوب فانوس ، بمدرسة تله الثانوية المشتركة بإدارة المنيا التعليمية لحصوله على المركز الثانى بقائمة أوائل الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسى ٢٠٢٢ /٢٠٢٣ للشعبة العلمية "علوم " بمجموع ٤٠٢ درجة.

وقدم المحافظ التهنئة لأسرة الطالب خلال اتصاله هاتفيا ، حيث اعرب عن سعادته بحصول ابن المنيا على هذا المركز المتميز ،متمنيا له دوام التوفيق .

ووجه المحافظ التهنئة لجميع الطلاب المتفوقين ، داعيا الله أن يوفقهم ، مؤكدا أن هذا التفوق بداية لتحقيق نجاحات علمية .