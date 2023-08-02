أطلال خان وقلعة عجرود.. كنز أثرى منسي بالسويس| تعرف عليه

توجد بمدينة السويس العديد من المعالم القديمة والحديثة تتمثل في العديد من المساجد والكنائس والمنازل الأثرية والحدائق .

من الكنوز الأثرية المنسية بالسويس أطلال خان وقلعة عجرود الشهيرة ويحدها من الجنوب طريق القاهرة السويس ومن الشمال خط سكة حديد القاهرة السويس وتبعد حوالي 20 كيلو متر عن مدينة السويس، وكان هذا الموقع يعد ملتقى طريق الحج القديم.

وكان السلطان المملوكي الناصر محمد بن قلاوون قد بني خان للمسافرين لأداء فريضة الحج وحفر بئر بها بعمق 40 متر وانشأ بها سبيلا لشرب الحجيج.

فكان هذا الخان بمثابة استراحة للحجيج يتزودون فيها بالغلال والماء قبل إنتقالهم الى منطقة تل الحاج والتي تسمي حاليا جبلاية السيد هاشم

ومن هناك كانوا يعبرون الى منطقة الشط ثم الى نخل داخل سيناء ويستكملون طريقهم إلي العقبة بالأردن ثم بلاد الحجاز

وكانت مساحة الخان تبلغ 60 × 60 متر وكان يدعم أركانه أربعة أبراج وتوجد به ملحقات خدمية عبارة عن أفران لإعداد الطعام وطواحين لطحن الغلال

كما كان الخَان يشتمل على مسجد له مئذنة أما البرج أو القلعة فقد تم تشييده في عهد السلطان الأشرف أبو النصر قَنصوة الغَوري عام 914 هجرية الموافق عام 1509م وهى مستطيلة الشكل طولها 37 متر وعرضها 15 متر

ويدعم الركنين الشرقي والغربي لها برجان يتكون كل منهما من طابقين وفد هجر كل من الخان والقلعة بعد ذلك

حيث توقف بعد ذلك طريق الحج بالقوافل مابين القاهرة والسويس عام 1858م بعد إنشاء خط السكك الحديدية القاهرة السويس

وحاليا لا توجد من كل من الخان والقلعة إلا بقايا البئر القديم وأرض الخان والقلعة حاليا تتبع الشركة العامة للبترول

ومما يذكر أن اسم عجرود أصله كلمة يونانية وهى هجروت وتعني المكان القفر الذى لا زرع فيه ولا ماء

هذا وقد وجدت مجموعة من الوثائق بأطلال الخان والقلعة وهى معروضة حاليا بمتحف السويس القومى.





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