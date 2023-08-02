عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أطلال خان وقلعة عجرود.. كنز أثرى منسي بالسويس| تعرف عليه

صدى البلد

توجد بمدينة السويس العديد من المعالم القديمة والحديثة تتمثل في العديد من المساجد والكنائس والمنازل الأثرية والحدائق .

 

من الكنوز الأثرية المنسية بالسويس أطلال خان وقلعة عجرود الشهيرة ويحدها من الجنوب طريق القاهرة السويس ومن الشمال خط سكة حديد القاهرة السويس وتبعد حوالي 20 كيلو متر عن مدينة السويس، وكان هذا الموقع يعد ملتقى طريق الحج القديم.

وكان السلطان المملوكي الناصر محمد بن قلاوون قد بني خان للمسافرين لأداء فريضة الحج وحفر بئر بها بعمق 40 متر وانشأ بها سبيلا لشرب الحجيج.

فكان هذا الخان بمثابة استراحة للحجيج يتزودون فيها بالغلال والماء قبل إنتقالهم الى منطقة تل الحاج والتي تسمي حاليا جبلاية السيد هاشم

ومن هناك كانوا يعبرون الى منطقة الشط ثم الى نخل داخل سيناء ويستكملون طريقهم إلي العقبة بالأردن ثم بلاد الحجاز

وكانت مساحة الخان تبلغ 60 × 60 متر وكان يدعم أركانه أربعة أبراج وتوجد به ملحقات خدمية عبارة عن أفران لإعداد الطعام وطواحين لطحن الغلال

كما كان الخَان يشتمل على مسجد له مئذنة أما البرج أو القلعة فقد تم تشييده في عهد السلطان الأشرف أبو النصر قَنصوة الغَوري عام 914 هجرية الموافق عام 1509م وهى مستطيلة الشكل طولها 37 متر وعرضها 15 متر

ويدعم الركنين الشرقي والغربي لها برجان يتكون كل منهما من طابقين وفد هجر كل من الخان والقلعة بعد ذلك

حيث توقف بعد ذلك طريق الحج بالقوافل مابين القاهرة والسويس عام 1858م بعد إنشاء خط السكك الحديدية القاهرة السويس

وحاليا لا توجد من كل من الخان والقلعة إلا بقايا البئر القديم وأرض الخان والقلعة حاليا تتبع الشركة العامة للبترول

ومما يذكر أن اسم عجرود أصله كلمة يونانية وهى هجروت وتعني المكان القفر الذى لا زرع فيه ولا ماء

هذا وقد وجدت مجموعة من الوثائق بأطلال الخان والقلعة وهى معروضة حاليا بمتحف السويس القومى.


 

FB_IMG_1690754482872
FB_IMG_1690754482872
FB_IMG_1690754491034
FB_IMG_1690754491034
FB_IMG_1690754488967
FB_IMG_1690754488967
FB_IMG_1690754485006
FB_IMG_1690754485006
FB_IMG_1690754488967
FB_IMG_1690754488967
أداء فريضة الحج الأ الأثري الاثرية الهم الب الأثر الجنوب الحج الحجاز الحجيج الحدائ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استعدوا الساعة 12| ننشر مواعيد قطع الكهرباء في كافة القرى والمدن بالمحافظات

شمت في وفاة ابن حسن يوسف| رسائل قاسية من الفنانين إلى وجدي العربي .. شاهد

كلام نهائي| حقيقة انتقال رمضان صبحي لـ الزمالك

ضربة قوية للدولار| تخفيض التصنيف الإئتماني للولايات المتحدة يهدد الأخضر

أول رد من التعليم بشأن حصول طالبة على 4% بالثانوية العامة

الزمالك يرد على صفقة إمام عاشور بصفعة مدوية للأهلي

اخترتك لأكون سعيدة.. طليقة أحمد الفيشاوي تعلن ارتباطها بشاب جديد

«التعليم» تكشف حقيقة منح «أبناء عائلة مشهورة» مجاميع عالية بنتيجة الثانوية العامة

ترشيحاتنا

قتل 100 جندي.. القوات الروسية تتصدى لهجوم أوكراني خطير في كراسني ليمان

غرفة ملابس الزمالك ترفض تواجد رمضان صبحي.. تفاصيل

"ابيلا مصر" تعتذر للركاب عقب توليها إدارة قطارات النوم.. تفاصيل

بها جنسيات عدة.. مطار روما يستقبل طائرة إجلاء قادمة من النيجر

اعتقالات في الضفة وإصابات خلال اقتحام الاحتلال لـ نابلس

بعد طرح 2024 .. الأسعار الكاملة لـ هيونداي الجديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شمت في وفاة ابن حسن يوسف| رسائل قاسية من الفنانين إلى وجدي العربي .. شاهد

السمنة وارتفاع ضغط الدم أخطرها.. احترس من هذه العوامل فإنها تصيبك بمرض الخرف

نشرة المرأة و الصحة| 10 إطلالات أثارت الجدل لـ ندى الكامل بعد ارتباطها.. أعراض خطيرة تشير للإصابة بـ الكبد الدهني عند الأطفال

بعد إعلان ارتباطها.. أجرأ 10 صور لـ ندى الكامل طليقة أحمد الفيشاوي|شاهد

فيديو

بسبب الإرهاق.. قصة رحيل بلوجر شهير ماتت جوعًا

100 قلم على وشك..هجوم على وجدي العربي لشماتته في وفاة ابن حسن يوسف

سرق جمهوري وباع عربيتي ..والد الشيف بوراك يثير الجدل من جديد حول اتهامات ابنه له

عاجل .. قرار هام من وزير التعليم بشأن تظلمات الثانوية العامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: مدينة السحر والجمال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ذكرى وفاة رائد الأدب المسرحى

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

اﻟﻤﺰﻳﺪ