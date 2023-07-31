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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تصريح عاجل من وزير التعليم عن نتيجة الثانوية العامة| تفاصيل

الثانوية العامة
الثانوية العامة

أطلق الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، تصريحات عاجلا عن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة للعام الحالي 2023، مشيرا إلى أن تم اعتماد نتيجة الثانوية العامة بشكل رسمي اليوم الأحد.

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نتيجة الثانوية العامة| تصريح مهم وعاجل من وزير التعليم

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وزير التعليم يكشف موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة

وأضاف وزير التربية والتعليم، في تصريحات لبرنامج "مساء دي إم سي”، المذاع عبر قناة دي ام سي، مساء الأحد، أنه اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023، وهذا الأمر تم بالفعل أمس الأحد، وتم التواصل مع أوائل الثانوية العامة 2023.

 

نتيجة الثانوية العامة


وأضاف الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، أنه بالفعل تم التواصل مع أوائل طلاب الثانوية العامة، مشيرا إلى أن سيعقد غدا مؤتمرا صحفيا بالعاصمة الإدارية الجديدة، للإعلان عن نتيجة الثانوية العامة.


فيما أجرى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، منذ قليل اتصالات هاتفية مع أوائل الثانوية العامة 2023.


من جانبها كشفت الإعلامية إيمان الحصرى، عن أنه برنامج "مساء dmc" تواصل مع الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والذى بدوره أكد أنه تم اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023 بشكل رسمي. 
 


 

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