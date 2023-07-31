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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الرابع على الجمهورية ابن المنوفية: توقعت اسمي في قائمة الأوائل والهندسة حلمي

الرابع علي الجمهورية
الرابع علي الجمهورية بين أوائل الثانوية العامة

 

قال أسامة يوسف نصار الرابع علي الجمهورية بين أوائل الثانوية العامة علمي رياضة، أنه كان يتوقع أن يكون بين الاوائل وكان هدفه منذ بداية العام الدراسي أن يحقق مركزا بين أوائل الثانوية العامة.

وأكد، ابن مدينة شبين الكوم في محافظة المنوفية، أنه تلقي اتصالا من مدير المدرسة ووكيل الوزارة يخبره بحصوله علي المركز الرابع علي مستوي الجمهورية، موضحا أن أصوات الزغاريد من والدته تعالت في المنزل فرحا بحصوله علي المركز الرابع.

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واضاف أن والده مهندس الكترونيات ووالدته طبيبه ولكنه يعشق مجال الرياضة حيث سيلتحق بكلية الهندسة، مؤكدا أنه كان دائما بين الاوائل في مدرسته في جميع السنوات الماضية.

وأشار الرابع ابن المنوفية، أنه كان يذاكر دروسه اولا باولا ويخصص ٦ ساعات يوميا من اجل المذاكرة وكان يأخذ دروس خصوصية في كافة المواد ووصل في بعض الوقت الي حصوله علي درسين في مادة الفيزياء لدي مدرسين مختلفين ولكنه في شهر مايو توقف عن الدروس الخصوصية وبدأ في المذاكرة واسترجاع دروسه.

الرابع علي الجمهورية ابن المنوفية
الرابع علي الجمهورية ابن المنوفية
الرابع علي الجمهورية ابن المنوفية
الرابع علي الجمهورية ابن المنوفية
الرابع علي الجمهورية ابن المنوفية
الرابع علي الجمهورية ابن المنوفية
الرابع علي الجمهورية ابن المنوفية
الرابع علي الجمهورية ابن المنوفية
الرابع علي الجمهورية ابن المنوفية
الرابع علي الجمهورية ابن المنوفية
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