اخر كلام.. محامي كهربا يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن عقوبة الزمالك



أكد المستشار أشرف عبدالعزيز محامي محمود عبدالمنعم كهربا لاعب النادي الأهلي، أن هناك خبر سعيد للغاية بخصوص محمود عبدالمنعم "كهربا" بشأن الغرامة الموقعة ضده لصالح نادي الزمالك.

وقال عبدالعزيز في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "قولت للجميع (قابلوني في شهر أغسطس) وتعرضت للهجوم الشديد، وبناء على معلومات من جانب علي عباس المحامي الدولي المختص بقضية كهربا لدى الفيفا والمحكمة الرياضية، ودائمًا نتحدث سويًا عن الملف بشكل رسمي ولذلك أدلى بالتصريحات بناء على المناقشات".

وأضاف: "كهربا كان موجودًا في لقاء الداخلية، والجميع أصبح يتحدث بشكل غير صحيح، والجميع بدأ يتقمص دور رجل القانون في الحديث عن الأزمة".

وتابع محامي كهربا: "أزمة محمود كهربا بشأن إيقافه محليا لا أتدخل فيها مطلقا لأنها تخص النادي الأهلي، والخطأ الذي صـدر من اللاعب كان في مباراة بالدوري، فكيف يتم ايقافه عن مواجهات كأس مصر، لذلك كل مسابقة مستقلة بالعقوبات".

وأكمل: "أطمئن جماهير الأهلي، هناك خبر سعيد خلال 3 أيام بشأن الغرامة الموقعة ضد كهربا، ولن أكشف أي تفاصيل في الوقت الحالي".

وزاد: "الغرامة الخاصة بكهربا 2 مليون و 384 ألف دولار، لأن البعض ذهب بخياله لأرقام خرافية".

وأتم: "سنعلن الخبر اليقين بشأن كهربا يوم 2 أغسطس".