حدث ليلا.. ظهرت الآن نتيجة الثانوية العامة 2023.. والأوائل يفتحون قلوبهم لصدى البلد

ينشر “صدى البلد” تقريرا بأبرز ما حدث ليلا من الموضوعات والأخبار المهمة، أبرزها ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 على صدى البلد، والأوائل يتحدثون لـ صدى البلد.

ظهرت الآن نتيجة الثانوية العامة 2023 على موقع صدى البلد ، حيث يمكن للطلاب وأولياء الامور الان الدخول على رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 على موقع صدى البلد.

وضمن ، ما حدث ليلا أعربت فرح محمد قدري عن سعادتها البالغة عقب تفوقها وحصولها على المركز الثالث بالجمهورية بالشعبة الأدبية من مدرسة الصفوة ببرج العرب بالإسكندرية، مشيرة إلى أنها لم تكن تتوقع النتيجة ولذلك ففرحتها مضاعفة

وسط فرحة كبيرة أعرب الطالب كريم ناصر عبد الفتاح محمد سلام، بمدرسة بدر الثانوية بنين التابعة لإدارة التحرير التعليمية، عن سعادته لحصوله على المركز الرابع على مستوى الجمهورية فى الثانوية العامة، الشعبة العلمية علوم، بمجموع 401 درجة.

اعرب محمد سعد والد الطالب زياد ابن مدينة العبور بمحافظة القليوبية والحاصل على المركز الخامس بالشعبة العلمية رياضيات عن سعادته بنجاح نجله وتفوقه فى الثانوية العامة

ما حدث ليلا، اكد الطالب زياد محمد سعد حماد ابن مدينة العبور بمحافظة القليوبية، والحاصل على المركز الخامس الشعبة العلمية رياضيات، أنه كان يجتهد للوصول لنتيجة كبيرة وأنه كان حلمه أن يكون من الأوائل.

وضمن ما حدث ليلا، التحدي والإصرار والعزيمة شعار دائماً يرفعه ذوى الهمم ليثبتوا تميزهم وتفوقهم فى كافة المجالات.

أكد المستشار أشرف عبدالعزيز محامي حسين الشحات لاعب النادي الأهلي، أنه سيتخذ إجراءات قانونية ضد الإساءات التي حدثت ضد موكله خلال الفترة الأخيرة.

وضمن ما حدث ليلا نشرت وسائل إعلام، اليوم الاثنين، أول صورة لرئيس النيجر محمد بازوم داخل المقر الرئاسي المحتجز بداخله.