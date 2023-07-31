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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

النهارده الظهر | مؤتمر صحفي لـ وزير التعليم بشأن نتيجة الثانوية العامة

نتيجة الثانوية
نتيجة الثانوية

كشفت القناة الأولى، أن وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي، سيعقد مؤتمرًا صحفيًا اليوم بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، في تمام الساعة الثانية عشر ظهر، وذلك لـ إعلان نتيجة الثانوية 2023.

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نتيجة الثانوية العام بالمدارس .. رسائل مهمة للطلاب

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أوائل الثانوية العامة 2023 يتوجهون للعاصمة الإدارية الجديدة لحضور مؤتمر وزير التعليم

أكد الإعلامي محمد الشاذلي، أن نتيجة الثانوية العامة ستكون موجودة اليوم بجميع المدارس، موضحًا أن وزير التربية و التعليم رضا حجازي أعلن نتائج وأسماء الأوائل أمس.

وأضاف خلال تقديمه القناة برنامج صباح الخير يا مصر، أن الجميع يجب أن يفرح بعد النتيجة مهما كانت الدرجة، موضحًا أن النجاح في الحياة العملية ليس له علاقة بالنجاح في الثانوية العامة.

ولفت إلي أن كل طالب عليه أن ينضم لـ الكلية التي بها فرص عمل، وأن يتم النظر لـ المستقبل، وعدم الوقوف على نتيجة الثانوية العامة.

أسماء اوائل الثانوية العامة 2023  ( أدبي) 
سيف علاء الدين محمد صدقى ابراهيم من محافظة القاهرة.

عائشة هانى محمد فتحى عبد الحميد ابو عاصى من محافظة القاهرة

عز الدين احمد العوضى رزق من محافظة القاهرة

عمرو خالد ناصر عفيفى من محافظة القاهرة

فايزه علي محمد محمود من محافظة الجيزة

فرح محمد قدرى ابراهيم حسن من  محافظة الأسكندرية

محمد حاتم عبدالسلام عبد الوهاب من محافظة الجيزة  

معاذ عبدالرحيم احمد يونس من محافظة الجيزة

ندا عمر السيد محمد من محافظة الجيزة

نسمه محمد سليمان جسار من محافظة الغربية

أوائل الثانوية العامة 2023 علمي علوم
اميمه محمود احمد عبد الله صالح من محافظة الدقهلية

حسن شفيق حسن شفيق الحادق من محافظة دمياط

زياد عادل السعيد محمد من محافظة البحيرة

كريم محمود رمزى احمد محمد خالد من محافظة المنيا

كريم ناصر عبدالفتاح محمد سلام من محافظة البحيرة

كيرلس نوناى يعقوب فانوس من محافظة المنيا

محمد محمد التميمى محمد جوهر من محافظة الدقهلية

محمود محمد عبد الفتاح أحمد من محافظة أسيوط

معاذ عاطف عبدالفتاح سلامه من محافظة بنى سويف

ياسمين شريف حسنى عبدالقادر من محافظة القاهرة

 

أوائل الثانوية العامة 2023 شعبة علمي رياضة
إبرام جمال حنين جاد من محافظة أسيوط

اروى حسام مدحت محمد فوزى من محافظة القاهرة

أسامه محمد يوسف شبل نصار من محافظة المنوفية

باسل محمد بكر شعيب من محافظة دمياط

زياد محمد سعد حماد من محافظة القليوبية

مارسلينو سامر سعيد سيدهم من محافظة الغربية

محمد احمد رزق احمد اسماعيل من محافظة القاهرة

محمود أشرف السيد ابو حادى من محافظة الغربية

مرقس شنوده محارب راغب من محافظة القاهرة

مروان أحمد علي عبد السميع علي عفيفي من محافظة بورسعيد

أوائل المكفوفين
وجاءت الطالبة هاجر محمد إبراهيم محمد على الأولى على مدارس المكفوفين من محافظة أسوان

أوائل الدمج
كما جاءت الطالبة امل سيد محمد عبدالغفار محمد الأولى على شعبة العلوم في الدمج التعليمي من محافظة  الشرقية

الأول على شعبة الرياضيات الدمج التعليمي 
عبدالرحمن بيومي حسين احمد عبدالله من محافظة الشرقية

وجاء على عامر صلاح الدين محمد طاهر الأول على الشعبة الأدبية دمج تعليمي من محافظة القاهرة

التربية والتعليم وزير التربية والتعليم رضا حجازى العاصمة الادارية التعلي

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