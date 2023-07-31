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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد هنيدي: هنتج للسقا وكريم عبدالعزيز وابنى محترف في الدوري الإسباني

صدى البلد

تصدر الفنان محمد هنيدى محرك البحث “جوجل” خلال الساعات الماضية، بعد تصريحاته الأخيرة مع الإعلامي معتز الدمرادش، خلال لقائه ببرنامج “ضيفي” الذي يذاع على قناة “الشرق للأخبار”.

 

وتحدث محمد هنيدي عن علاقته بالسوشيال ميديا والعدد الكبير الذي يتابعه حول حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن السبب يرجع لحب الجمهور له.

قائلا:" عايز أقف وقفة، محمد هنيدي عنده ملايين المتابعين على السوشيال ميديا فيس بوك وتويتر وإنستجرام وثريدز الجديد، وكنت قاعد مع تيم الإعداد فقعدنا نحسب متابعينك، ولقينا المجمل عندك 50 مليون متابع، فهذا معناه إيه بالنسبة ليك؟".

تابع:" ده معناه كرم رب العالمين والله العظيم، وربنا حبب الناس فيا، وبيساندني وإنت بتتعب طول الوقت علشانهم وعلشان ذوقهم ورأيهم في نفس الوقت، دي نوافذ بتكلم من خلالها وأجمل حاجة تتكلم من خلالها مع الناس إنك تشتغل لهم".

 

كشف محمد هنيدي، عن تفاصيل ولديه أحمد وفاطمة، وقال أنه يشجع ابنه أحمد على مواصلة رحلة احترافه كرة القدم في إسبانيا، وتحديداً في نادي ألميريا الإسباني.

 

أضاف: "أحمد قال لي وهو صغير أنا بلعب كورة، وإنت عادة مش هتخدع أبناءك، قولت له هتفرج عليك، لقيته الحمد لله موهوب، وعنده جينات الكورة مني لإني لعبت كورة، فوقفت جنبه وحالياً بيلعب في الناشئين سن 17 في ألميريا، وقلت له ربنا إداك موهبة حافظ عليها وأكيد هتنجح".

 

وعن ابنته فاطمة وانضمامها لشركة إنتاج الأعمال الفنية الخاصة به قال: "هي خريجة الجامعة الأمريكية ودي شهادتها، واشتغلت في كذا شركة وانبسطوا منها، ولما فتحت شركة قلت لها تعالي".

 

كما كشف هنيدي أن الشخصية التي يقدمها في أحدث أفلامه "مرعي البريمو" شخصية حقيقية، اقتبس ملامحها من أحد تجار الفاكهة الذين عرفهم عن قرب خلال نشأته في حي إمبابة.

 

وقال: "أنا إتعلمت اللهجة الصعيدية من سوق الفاكهة المحيط ببيتنا في إمبابة، معلمين الفاكهة كانوا يدوني الميكروفون وأنادي على الفاكهة، لغاية ما أبويا ينزل يضربني".

 

وعن حرصه على خوض تجربة الإنتاج قال:" أنا عشت 25 سنة في جهة إنتاج بتتولى إنتاج أفلامي من أول ما ربنا كرمني، وأنا دايما مش بحب أوجع دماغي وعايز أمثل بس، ورزقي بفضل الله موجود والدنيا لذيذة، لكن كانت تجربة جميلة في فيلم "نبيل الجميل" إني أحضر الشغل على الورق من البداية للنهاية، والتجربة حمستني أكمل، صناعة فيلم وعمل حالة فنية إحساس جميل بعيد عن الشق الاقتصادي".

 

وردا على سؤال هل يفكر في الإنتاج لنجوم آخرين، قال: "ممكن جدا، ساعات تجيلك فكرة حلوة أوي مينفعش تعملها، ينفع السقا أو كريم يعملها وكل النجوم، أنا حبيت صناعة الفيلم".

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