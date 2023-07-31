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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اندلاع حريق بمخزن مواد غذائية بالقليوبية دون خسائر فى الأرواح

صدى البلد

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة علي حريق نشب بمخزن مواد غذائية بطريق ترعة الإسماعيلية دائرة مركز شرطة قليوب، ومنع امتداد الحريق للمناطق المجاورة، حيث أسفر الحريق عن سقوط سقف المخزن دون وقوع ثمة إصابات أو خسائر بشرية.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق ومعرفة أسباب نشوبه وتشكيل لجنة لحصر الخسائر والتلفيات.


تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة بنشوب حريق بمخزن مواد غذائية بطريق ترعة الإسماعيلية دائرة مركز شرطة قليوب.

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وعلي الفور حري الدفع بسيارات الإطفاء لمكان الحريق، وبفضل جهود رجال الحماية المدنية بالقليوبية تم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، وبالمعاينة والفحص تبين نشوب الحريق بمخزن مواد غذائية غير مرخص بطريق ترعة الإسماعيلية دائرة مركز شرطة قليوب، يستخدم لتخزين كراتين الشيبسي، مما ادي إلي تلفها وسقوط سقف المخزن، ولم ينتج عن الحريق ثمة إصابات بشرية أو خسائر بالارواح.


وكشفت المعاينة الأولية أن الحريق نشب بسبب ماس كهربائي بالتوصيلات الكهربائية الخاصة بالمخزن، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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