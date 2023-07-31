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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أيمن الشيوي عميدا للمعهد العالي للفنون المسرحية

ايمن الشيوي
ايمن الشيوي

عين الفنان أيمن الشيوي عميد للمعهد العالي للفنون المسرحية ، ومن المقرر ان يبدا مهام علنه بشكل رسمي خلال الساعات القادمة . 

الفنان أيمن الشيوي يشغل حاليا منصب مدير المسرح القومي بالعتبة ، والذي يعرض عليه حاليا مسرحية سيدتي أنا من بطولة داليا البحيري ونضال الشافعي. 

وكان آخر أعمال أيمن الشيوي التليفزيونية هو مسلسل سره الباتع والذي جسد خلال أحداثه شخصية نابيلون . 

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مسلسل سره الباتع، مستوحى من رواية الأديب يوسف إدوارد وهي دراما عصریة تاریخیة أحداثها تدور بين زمنين.. العصر الحاضر وعصر الحملة الفرنسية على مصر فى العام 1798، ويشارك فى بطولة العمل أكثر من 60 ممثلا وممثلة من مختلف الأجيال.

العمل تدور أحداثه في حقبتين مختلفتين، الأولي يلعب بطولتها أحمد فهمي والثانية يلعب بطولتها حنان مطاوع وأحمد صلاح السعدني. 

 

أبطال مسلسل سره الباتع

ويشارك في «سره الباتع» أكثر من 60 نجما، والعمل بطولة أحمد السعدني، وأحمد فهمي، وحنان مطاوع، وخالد الصاوي، وريم مصطفى، وأحمد عبدالعزيز، وحسين فهمي، وأحمد وفيق، وصلاح عبدالله، وبيومي فؤاد، وعمرو عبدالجليل، وعفاف مصطفى، وهالة صدقي،  وكتب المعالجة الدرامية والسيناريو والحوار خالد يوسف، بمشاركة مصطفى إبراهيم وخالد كساب

أيمن الشيوي الفنان أيمن الشيوي المسرح القومي بالعتبة المسرح القومي بيومي فؤاد حنان مطاوع سره الباتع

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