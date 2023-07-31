أخبار السيارات| كيف لمع كارلوس غصن في عالم المركبات حتى الهروب.. ومواصفات جديدة للوحات المعدنية بمصر

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

تم تعديل اللائحة التنفيذية الخاصة بـ قانون المرور ، وذلك من اجل تحديد المواصفات الجديدة الخاصة باللوحات المعدنية التي يتم وضعها علي السيارات بمختلف أنواعها .

تقدم جميع السيارات في العالم بـ 8 أنماط أساسية " تصميم السيارة الخارجي "، ويعرف هذه الأنماط الكثير من محبي السيارات وخبراء السيارات، ولكن أيضا يوجد الكثير من المواطنين لا يعرفون ماذا يعني "نمط السيارة "، ولا يستطيعون التفرقة بين أنماط السيارات المختلفة .

يبحث قطاع كبير من المواطنين عن سيارات تناسب احتياجاتهم، وتساعدهم علي التنقل والذهاب الي أعمالهم، بالإضافة الي التنزه مع أسرهم ، ويتوافر داخل سوق السيارات المصري للمستعمل الكثير من طرازات السيارات المختلفة، وحدث ذلك بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة 2023 بشكل مبالغ فيه ، ويعود ذلك الي عدة أزمات شهدها قطاع صناعة السيارات عالمياً، ومنها عدم استقرار سعر صرف الدولار .

ظهرت صور لسيارة هيونداي سنتافي موديل 2024 سابقاً علي الانترنت، ولكن اليوم سيتم رؤية سيارة سنتافي فئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات بالعديد من المميزات والتكنولوجيات الحديثة التي تم أضافتها لها وذلك بالنسبة لنسخة سيارة سنتافي الهايبرد PHEV .

لمع كارلوس غصن رئيس شركة نيسان السابق في عالم السيارات، ولكنه بعد ذلك قام بالهروب من اليابان ، ومن هنا قررت منصة Apple TV+ أن تقوم بإنتاج فيلم وثائقي بعنوان "مطلوب: هروب كارلوس غصن".

كشفت شركة بي واي دي المتخصصة في صناعة السيارات الصينية عن طرازين من السيارات الكهربائية وهما بي واي دي Seal التي تنتمي الي فئة السيارات السيدان، و سيارة بي واي دي Seal U التي تنتمي الي فئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

ظهرت سيارة ميتسوبيشي اكليبس الجديدة علي الأنترنت من خلال مجموعة من الصور الرقمية، وتنتمي سيارة ميتسوبيشي اكليبس الي فئة السيارات الكوبيه ذات البابين، وتم الكشف أيضا عن نسخة سبايدر من ميتسوبيشي التي تم صناعتها من عام 1989 حتي عام 2011 وانتج منها 906 سيارة فقط .