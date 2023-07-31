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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اليونان تضع شروطا لتحسين العلاقات مع تركيا

صدى البلد

قال رئيس الوزراء اليوناني، اليوم الإثنين، إن حكومته تريد الاستفادة الكاملة من تطور المناخ السياسي الإيجابي مع جارتها تركيا من أجل تحسين العلاقات الثنائية على الرغم من سلسلة من الخلافات المستمرة منذ عقود.

لكن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس قال، وفقا لما نشرته الأسوشيتد برس، إن هذا لا يعني أن تركيا قد "غيرت جوهريًا" موقفها بشأن الخلافات الرئيسية بين البلدين وتحتاج إلى "التخلي بشكل حاسم عن سلوكها العدواني وغير القانوني" ضد سيادة اليونان وسلامة أراضيها.

 

لا تزال تركيا واليونان على خلاف حول الحدود البحرية في شرق البحر الأبيض المتوسط، وهو نزاع يؤثر على الهجرة غير النظامية إلى الاتحاد الأوروبي، وحقوق المعادن وإبراز القوة العسكرية.

وقال ميتسوتاكيس إنه اتفق مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال قمة الناتو في فيلنيوس، ليتوانيا، في 11-12 يوليو على بدء "خطوط اتصال" جديدة والحفاظ على "فترة من الهدوء". 

ومن المتوقع أن تجري محادثات رفيعة المستوى بين البلدين في مدينة ثيسالونيكي اليونانية في وقت لاحق من هذا العام.

ومع ذلك، قال رئيس الوزراء اليوناني إن تواصل أردوغان مع الاتحاد الأوروبي لا يمكن أن يأتي على حساب الجهود المبذولة لمعالجة الانقسام العرقي في قبرص منذ ما يقرب من نصف قرن.

وفي حديثه بعد محادثات مع الرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليدس، قال ميتسوتاكيس إنه أخبر أردوغان أن العلاقات الأوروبية التركية المحسنة لا يمكن أن تستبعد اتفاق سلام قبرص وأن القضية لا يمكن "تركها على جانب الطريق".

أصرت تركيا والقبارصة الأتراك المنشقون على حل الدولتين منذ يوليو 2017 عندما انهارت آخر جولة من محادثات السلام التي تيسرها الأمم المتحدة.

وألغى هذا الموقف اتفاقًا طويل الأمد أقره مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في العديد من القرارات التي تنص على أن أي اتفاق سلام يهدف إلى إعادة توحيد قبرص كاتحاد فيدرالي يتكون من مناطق تتحدث اليونانية والتركية.

تم تقسيم قبرص في عام 1974 عندما غزت تركيا بعد انقلاب أنصار الاتحاد مع اليونان. فقط تركيا هي التي تعترف بإعلان استقلال القبارصة الأتراك في الثلث الشمالي للجزيرة، حيث يتمركز أكثر من 35 ألف جندي تركي.

يوم الجمعة، كرر زعيم القبارصة الأتراك إرسين تتار أن محادثات السلام يمكن أن تستأنف فقط إذا اعترف القبارصة اليونانيون بـ "المساواة في السيادة" للقبارصة الأتراك.

قال كريستودوليدس يوم الاثنين إن أي تحسن في العلاقات الأوروبية التركية يجب أن يستند إلى عمل متبادل من جانب تركيا، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي يعطي الأولوية لاتفاق سلام قبرص بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة.

اليونان تركيا أعاصير البحر المتوسط قبرص

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