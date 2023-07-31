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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رغم الخسارة .. ميدو يشيد بأداء لاعبي الزمالك أمام الشباب

صدى البلد

علق احمد حسام ميدو لاعب الزمالك السابق علي اداء نادي الزمالك في مباراة اليوم امام الشباب .

وكتب ميدو من خلال حسابه الشخصي تويتر :"  ⁧‫#الزمالك‬⁩ لعبوا مباراة جيده وتعرضوا لظلم تحكيمي في لقطة ضربة الجزاء وردة فعل الفريق في الشوط الثاني وقتال اللاعبين حتى أخر دقيقة من أهم ايجابيات المباراة.. ⁧‫#الشباب_الزمالك‬⁩ ⁧‫#كاس_الملك_سلمان_للانديه️‬⁩ ".

فاز نادي الشباب السعودي، على ضيفه الزمالك بهدف وحيد في المباراة التى اقميت على ستاد مدينة الملك فهد الرياضية في الجولة الـ2 من منافسات البطولة العربية.

سجل إيفر بانيجا الهدف الأول للشباب من علامة الجزاء في الدقيقة 43.

وبهذه النتيجة يتصدر الشباب المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط ،وتراجع الزمالك إلى المركز الثاني برصيد 3 نقاط.

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