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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

السعودية تشارك في القمة الباكستانية للاستثمار

المهندس خالد بن
المهندس خالد بن صالح المديفر

يرأس نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين بدولة السعودية المهندس خالد بن صالح المديفر، وفداً من منظومة الصناعة والثروة المعدنية في زيارة رسمية إلى جمهورية باكستان تتضمن المشاركة في القمة الباكستانية للاستثمار المعدني، ويضم قيادات من وزارة الصناعة والثروة المعدنية وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية وشركة معادن وشركة منارة المعادن.

ومن المقرر أن يجري -خلال الزيارة- بحث التعاون بين المملكة وباكستان في قطاع التعدين،ولقاء كبار المسؤولين لمناقشة تعزيز التواصل بين القطاعين الحكومي والخاص في البلدين،والاستفادة من الخبرات المتبادل،بما يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة للبلدين.

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فيما أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، أن الإستراتيجية الوطنية للصناعة تحمل طموحات كبيرة ويتم متابعتها وقياسها بشكل مستمر، لأهمية القطاع الصناعي ودوره المحوري في دعم الاقتصاد الوطني تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأوضح خلال كلمته في حفل برنامج تسريع الاستثمار في القطاع الصناعي، أن مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة، لا يمكن تحقيقها إلا من خلال الإسراع في جذب الاستثمارات النوعية في القطاعات المستهدفة ومساعدة المستثمرين في اتخاذ القرار الاستثماري والمشاريع التي تتناسب مع طموحاتهم، والعمل معهم لتحويل الأفكار والفرص إلى مشاريع على أرض الواقع.

وأشار إلى أن برنامج تسريع الاستثمار في القطاع الصناعي يهدف إلى العمل مع المستثمرين بكل فئاتهم، مؤكدًا أن الفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي ليست حصرًا على المشاريع الضخمة والكبيرة، حيث توفر الإستراتيجية الوطنية للصناعة وإستراتيجيتا التوطين والصادرات وعدد من الإستراتيجيات ذات العلاقة فرصًا كبيرة جدًا لرواد الأعمال للدخول في القطاع الصناعي.

وبين أن الوزارة أطلقت مسرعة الأعمال الصناعية، واستقبلت 600 متقدم على هذه المسرعة، واختير 15 مشروعًا منها ستبدأ في الدخول في حاضنات تسريع الأعمال ابتداءً من الأسبوع القادم، مشيرًا إلى أن فرق الوزارة والمنظومة ستعمل لمساعدة رواد الأعمال وتحويل أفكارهم إلى مشاريع، مشيرًا إلى أن وزارة الصناعة عملت مع عدد من المستثمرين والشركات الكبيرة على عدد من المشاريع التي وصلت إلى حوالي 160 فرصة، أطلقنا منها اليوم 70 فرصة، مؤكدًا أن الوزارة تسعى إلى تحويل أحلامنا في هذا الوطن إلى واقع ملموس، وأن يجد كل مستثمر من الوزارة ومنظومة الصناعة والثروة المعدنية كل الدعم والتمكين.

السعودية وزير الصناعة والثروة المعدنية منظومة الصناعة جمهورية باكستان القمة الباكستانية

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