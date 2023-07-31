اقتصاد السعودية| جدة تحتضن معرض البحر الأحمر للعطور ومزاد البخور 2023

تحتضن محافظة جدة بالمملكة العربية السعودية، غداً الثلاثاء، الأول من أغسطس 2023، معرض البحر الأحمر للعطور ومزاد جدة للبخور 2023.

وبحسب وكالة أنباء السعودية الرسمية “واس”، فيُعد المعرض الذي يستمر خمسة أيام، فرصة لعرض العطور الفاخرة والبخور وهو بمثابة تجمع حيوي وفريد من نوعه لأفضل وأشهر العلامات التجارية في مجال العطور والعود في الشرق الأوسط، وتقديم أحدث منتجات الشركات في مجال العطور والبخور.

ويمكن المعرض الزوار القيام بجولة حول المعرض لاستكشاف المنتجات المختلفة المعروضة، وسيكون هناك العرض الأول لمسابقة "عطر الإنسان".

بالإضافة إلى إتاحته فرصة اكتشاف عطور ومنتجات جديدة، فضلاً عن إقامة مزاد للعود الذي سيعرض أشهر أنواع العود والبخور، و"مزاد عود" آخر مع أشهر أنواع العود والبخور.