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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد السعودية| جدة تحتضن معرض البحر الأحمر للعطور ومزاد البخور 2023

معرض البحر الأحمر
معرض البحر الأحمر للعطور

تحتضن محافظة جدة بالمملكة العربية السعودية، غداً الثلاثاء، الأول من أغسطس 2023، معرض البحر الأحمر للعطور ومزاد جدة للبخور 2023.

 

وبحسب وكالة أنباء السعودية الرسمية “واس”، فيُعد المعرض الذي يستمر خمسة أيام، فرصة لعرض العطور الفاخرة والبخور وهو بمثابة تجمع حيوي وفريد من نوعه لأفضل وأشهر العلامات التجارية في مجال العطور والعود في الشرق الأوسط، وتقديم أحدث منتجات الشركات في مجال العطور والبخور.

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ويمكن المعرض الزوار القيام بجولة حول المعرض لاستكشاف المنتجات المختلفة المعروضة، وسيكون هناك العرض الأول لمسابقة "عطر الإنسان".

 

بالإضافة إلى إتاحته فرصة اكتشاف عطور ومنتجات جديدة، فضلاً عن إقامة مزاد للعود الذي سيعرض أشهر أنواع العود والبخور، و"مزاد عود" آخر مع أشهر أنواع العود والبخور.

معرض البحر الأحمر للعطور السعودية محافظة جدة مزاد جدة للبخور 2023 العطور الفاخرة

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