بيان عاجل من أمريكا بشأن موعد بدء مفاوضات "الضمانات الأمنية" مع أوكرانيا

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، اليوم الإثنين، إن المحادثات بشأن الضمانات الأمنية طويلة الأجل لأوكرانيا ستبدأ هذا الأسبوع تقريبًا على مستوى نائب مساعد وزير الخارجية.

وقال ميلر في مؤتمر صحفي، “هذه المحادثات ستبدأ هذا الاسبوع.. المحادثات حول الالتزامات الأمنية طويلة الأمد ستكون افتراضية... ستكون على مستوى نائب مساعد وزير الخارجية”.

وأمس، قال أندريه يرماك، مدير مكتب الرئيس الأوكراني، إن أوكرانيا ستبدأ الأسبوع المقبل مفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن الضمانات الأمنية الثنائية.

وكتب يرماك، على قناته عبر “تليجرام”، "ستبدأ أوكرانيا مفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن اتفاقية ثنائية بشأن توفير ضمانات أمنية في وقت مبكر من الأسبوع المقبل".

ولفت مدير مكتب الرئيس الأوكراني، الانتباه إلي أن “هذه الضمانات ستكون سارية حتى تنضم أوكرانيا إلى حلف الناتو".

وأضاف: “نحن نتحدث عن الدعم الدفاعي والمالي، وكذلك العقوبات ضد روسيا”.