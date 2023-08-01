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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

نادي ريادة الأعمال بجامعة القاهرة يعلن فتح باب التقديم على العضوية

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

 

 

‎يعلن نادي ريادة الأعمال بجامعة القاهرة عن فتح باب التقديم على عضوية النادي، وطلب استخراج كارنيه العضوية.
‎- التقديم مجاني
‎- متاح لكل منتسبي جامعة القاهرة بداية من الطلاب الى أعضاء هيئة التدريس
‎- وللمرة الأولى متاح التسجيل والانضمام لغير المنتسبين لجامعة القاهرة
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYuv0PzyzuCIX3vebb0nNYAY7NCZEtrQVjP99bX3Fn8lGyxQ/viewform?usp=sf_link

جامعة القاهرة

على الجانب الأخر ، وقع الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتور حسن عبد الله الرئيس الأكاديمي لجامعة ايست لندن، بروتوكول تعاون مشترك في مجال إنشاء الدرجات العلمية المزدوجة، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، وفي ضوء حرص جامعة القاهرة على تعميق دورها الدولي ومواصلة عقد شراكات ودرجات علمية مزدوجة مع الجامعات العالمية المرموقة للتدريس في جامعة القاهرة الدولية.

حضر توقيع بروتوكول التعاون، الدكتور مصطفي رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور محمد العطار نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، ووفد بريطانى رفيع المستوى، والدكتور محمد الشرقاوي مساعد الوزير، والدكتورة رشا كمال الملحق الثقافي بلندن، وعدد من أعضاء هيئة التدريس من جامعة ايست لندن، وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وكلية التجارة بجامعة القاهرة.

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