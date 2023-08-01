المركزي الروسي يقدر نمو الناتج المحلي خلال الربع الثاني بنسبة 4.8%

قدَّر المصرف المركزي الروسي اليوم، نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في الربع الثاني عند 4.8 بالمئة من حيث القيمة السنوية، كوفقاً لتقرير أصدره حول السياسة النقدية​​​.

وبحسب المصرف المركزي، أظهر الاقتصاد الروسي في الربع الثاني نمواً عند مستوى 4.8 بالمئة بعد تراجع 1.8بالمئة في الربع الأول من العام.

ولفت المركزي الانتباه إلى أن البيانات الفعلية في الربع الأول من عام 2023م والبيانات التشغيلية في الربع الثاني من عام 2023م تشير إلى مسار أعلى لنمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023م مما كان مفترضاً في توقعات تقرير السياسة النقدية لشهر أبريل.

وفي الربع الثالث، يتوقَّع مصرف روسيا تباطؤَ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.6 بالمئة، وفي الربع الرابع - إلى 1.5 بالمئة.