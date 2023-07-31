حرام اللي اتصرف عليه.. فرج عامر يفتح النار على فريق الشباب السعودي

انتقد فرج عامر فريق الشباب السعودي على الرغم من فوزه أمام الزمالك عبر حسابه بموقع فيسبوك.

و كتب فرج عامر :فريق الشباب السعودي فريق متواضع جدا، حرام اللي اتصرف عليه بالرغم من فوزه على الزمالك بضربة جزاء مشكوك فيها ، الشباب السعودي هرب من هزيمة قاسية امام الزمالك ( الذي يعيش أسوأ حالاته) ولكن ضاع من الزمالك عدد غير قليل من الاهداف المؤكدة.

وقرر نادي الزمالك التقدم باحتجاج رسمي ضد الليبي عبد الواحد حريويدة، حكم مباراة الفريق أمام الشباب السعودي، في الجولة الثانية من دور المجموعات بالبطولة العربية.

وأكد مصدر مطلع أن الزمالك قرر التقدم بشكوى إلى الاتحاد العربي لكرة القدم، بعد القرارات التحكيمية التي اتخذها الليبي عبد الواحد حريويدة أمام الشباب السعودي.

وكانت جماهير الزمالك الحاضرة في مدرجات ملعب الملك فهد، هاجمت الليبي عبد الواحد حريويدة، وقالت: عبد الواحد قول الحق.. خدت ريال ولا لأ.

وجاء هتافات الجماهير ضد الليبي عبد الواحد حريويدة حكم مباراة الزمالك والشباب السعودي، بعد احتسابه ركلة جزاء لصالح الفريق السعودي لوجود لمسة يد على محمد عبد الغني، سجل من خلالها إيفر بانيجا هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 44.

وخسر الزمالك أمام الشباب السعودي بهدف دون رد ليتجمد رصيده عند 3 نقاط في المركز الثاني، فيما ارتقى الشباب للصدارة برصيد 4 نقاط.