الأول على مدارس "stem" علمي علوم: ثمرة توفيق من الله

قال عبدالرحمن عبدالعزيز، الحاصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية من مدارس stem شعبة علمي علوم، إن حصوله على هذا المركز جعل أسرته سعيدة جدًا وفخورة بهذا النجاح والاجتهاد، لافتًا إلى أن حصوله على المركز الأول هو ثمرة توفيق من الله عز وجل.

وأشار خلال حديثه لقناة "إكسترا نيوز"، أن نظام stem كان جميلا جدًا وساعدنا هذا النظام على تحصيل كم كبير من المعرفة من خلال المشروعات التي كنا نكلف بها والمذاكرة والمراجع وغيره.

وتابع: "الحمد لله على هذا النظام الجميل "stem" الذي وفرته الدولة وأحنا فعلًا كنا في أشد الحاجة إلى وجود مثل هذا النظام في مصر".