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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ارحمونا.. لميس الحديدي توجه رسالة للشامتين في وفاة نجل الفنان حسن يوسف

الفنان حسن يوسف
الفنان حسن يوسف

 انتقدت الإعلامية  لميس الحديدي   شماتة عناصر الجماعة الارهابية على منصات التواصل الاجتماعي والمتطرفين من وفاة " عبد الله " نجل الفنان القدير حسن يوسف والفنانة شمس البارودي قائلة : " سترد إليكم سترد إليكم ماهي فكرة الشماتة في الموت؟  عمري مافهمت  مغزى الشماتة في الموت ؟.


تابعت  خلال " برنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه على شاشة  ON  :" تلتحفون بالدين  رغم   أن ديننا دين رحمة وإسلامنا رحمة ".

 

 حسن يوسف كان  فرحان وقت رحيل الإخوان 


أكملت “ ارحمونا من الشماتة واتبعوا بعضاً من أخلاق الاسلام الذي تدعون أنه دينكم وهو من أفعالكم بريء  كل ده عشان الفنان حسن يوسف كان  فرحان وقت رحيل الإخوان المصريين كلهم كانوا فرحانين”.

ة لميس الحديدي الجماعة الارهابية شماتة حسن يوسف شمس البارودي

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