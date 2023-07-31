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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

جنة الرضوان.. أحد علماء الأزهر يبشر حسن يوسف وزوجته بمصير نجلهما

حسن يوسف
حسن يوسف

أكد الشيخ إبراهيم رضا، من علماء الأزهر الشريف، أنه هنيئا لحسن يوسف وزوجته شمس الباروي بما أعده الله لعائلته خاصة ابنه الذي زف لجنة الرضوان، مشيرا إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم، أكد أن من مات غريقا فهو شهيد والشهادة أسمى درجات الأيمان وأعلى المنازل.

 

وقال إبراهيم رضا، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “90 دقيقة”، عبر فضائية “المحور”، إن الله سبحانه وتعالى قال “فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا”.

 

وتابع أحد علماء الأزهر الشريف، أن الشامتين في وفاة نجل حسن يوسف، هم كالمنافقين في كل زمان ومكان، معلقا "لا يؤمنون بالله ولو كانوا آمنوا لكانوا اتقوا الله في عباده، وهذه الشخصيات الله قال فيهم “احتملوا بهتانا وإثما مبينا”.

 

يرحمه الله ويبتليك

وأشار إبراهيم رضا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم  قال “لا تظهر الشماتة في أخيك فيرحمه الله ويبتليك”.

إبراهيم رضا حسن يوسف شمس الباروي جنة برنامج “90 دقيقة

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