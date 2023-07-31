عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

"لا شماتة".. تعليق صادم للإخواني وجدي العربي على وفاة نجل حسن يوسف

صدى البلد

أثار الفنان الإخواني وجدي العربي، غضبا واسعا بسبب تعليق صادم على وفاة “عبد الله” نجل النجم الكبير حسن يوسف والنجمة المعتزلة شمس البارودي.
وكتب الإخواني وجدي العربي، عبر حسابه على “تويتر”، "لا أستطيع الشماتة"، وتبعها برسالة للفنان حسن يوسف ملقبا إياه بـ"أبيه حسن". 

وتدخل عدد من الجمهور لمهاجمة بشدة وجدي العربي، رافضين تعليقه في حدث جلل كالموت، إذ طالبه البعض بحذف المنشور، واتهمه متابع آخر بقسوة القلب، واعتبر آخر ما كتبه بأنه أمر مشين ويدخل في نطاق الحرمانية.

وكان صدم حسن يوسف الحاضرين في جنازة ابنه حيث قال "ابني كان بيدخل سباقات سباحة في النيل وفي الآخر غرق في مترين".

وحرصت الفنانة لبلبة على مساندة زوجها السابق الفنان حسن يوسف بعدما فقد ابنه عبد الله الذى توفي غرقا في الساحل الشمالي.

بعد وفاة نجله غرقا.. تعرف على أبناء الفنان حسن يوسف|صور

توفي غرقا في الساحل.. كيف حمت شمس البارودي ابنها من الشائعات والأكاذيب؟

وحرص عدد كبير من نجوم الفن والمشاهير حضور جنازة عبدالله حسن يوسف، نجل الفنان حسن يوسف والسيدة شمس البارودي بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وكان ففي المقدمة الفنانة عفاف شعيب، والفنانة ميرفت أمين، والفنان محمد فؤاد، وقدموا التعزية لواده ووالدته وإخوته، وعمه المنتج محمد يوسف وزوجته وأبنائهم، قبل الصلاة علي الجثمان.

وقررت أسرة الفنان حسن يوسف تأجيل صلاة جنازة عبدالله حسن يوسف للساعة الثالثة عصرًا بدلا من من الظهر وذلك لتأخير إجراءات داخل المستشفى.

ويُشيع جثمان عبدالله نجل الفنان الكبير حسن يوسف، والفنانة شمس البارودي، اليوم الاثنين من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وتوفي عبد الله نجل الفنان حسن يوسف، غرقا في إحدى قرى الساحل الشمالي، وتم نقل الجثمان لمستشفى العلمين.

سبب وفاة ابن حسن يوسف كان محل بحث واهتمام الجميع خلال الساعات الماضية ، والذي سافر في عطلة لقضاء إجازة الصيف برفقة أصدقائه في الساحل و غرق بالبحر ولم يستطع احد إنقاذه.

وبحسب ما تم تداوله حتى الآن فقد جاءت وفاة عبدالله حسن يوسف اثر تعرضه للغرق في البحر، وأكد الأطباء الذين وقعوا الكشف الطبي عليه انه قد فارق الحياة قبل وصوله الى المستشفى.

كما أكدت التقارير الطبية من مستشفى العلمين أن الراحل ابن حسن يوسف لم يستطع الخروج من البحر وظل يقاوم الغرق حتى ملأت المياه رئتيه وهذا ما تسبب في وفاته.

وأوضح الأطباء، أن نجل حسن يوسف وصل مستشفى العلمين وكانت وظائف جسمه الحيوية متوقفة، وذلك وفقا لما أظهره الكشف الطبي الذي أكد وفاته بالفعل.

أبناء الفنان حسن يوسف ابن حسن يوسف الساحل الشمالي الساعات الماضية الفنان حسن يوسف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظهرت الآن .. رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 على صدى البلد

يبدأ الثلاثاء 12 ظهرا.. جدول قطع الكهرباء بالمحافظات ومواعيد غلق المحلات والكافيهات

ظهور صادم لـ حسن يوسف وشمس البارودى فى جنازة ابنهما.. صور

برقم الجلوس .. نتيجة الثانوية العامة 2023 الآن على صدى البلد

بالدرجات .. الكليات المتاحة لطلاب علمي وأدبي في تنسيق الجامعات 2023

رسميا.. ننشر مواعيد انقطاع الكهرباء في جميع محافظات الجمهورية

هتلحق كليات القمة ولا لأ؟ اِعرف الحدود الدنيا لـ تنسيق الجامعات 2023

بيراميدز ينهي اتفاقه مع لاعب من العيار الثقيل.. تعرف عليه

ترشيحاتنا

مفاجأة.. الأهلي يشوق جماهير لصفقة جديدة

خسائر كبيرة.. الجيش الأوكراني يقصف روسيا

دمر البلاد.. ذعر في أوكرانيا بسبب قرارات زيلينسكي الكارثية

ليس صلاح.. ليفربول يكشف قائده للموسم الجديد

مدبولي: الدولة تعمل على توفير كل سبل الدعم والمساندة لأبنائها في الخارج

التعليم العالي: لا يحق للطالب دخول تنسيق الجامعات 2023 في هذه الحالة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من غير تكاليف.. طريقة تحضير كب كيك الفانيليا

لمدة ساعة ونصف.. تمساح يهاجم سيدة في إندونيسيا ومصيرها مفاجئ.. شاهد

مخاطر كثيرة.. قلة النوم يصيب الجسم بهذه الأمراض

مشهد مروع.. طائرة تتحطم على شاطىء مزدحم بالمصطافين في أمريكا

فيديو

ضربني في العمرة .. سبب انفصال البلوجر أحلام عن زوجها أحمد العجمي للمرة الثانية

 المطرب المحجب ..أغرب إطلالات مروان بابلو واعتزاله وعودته للغناء مرة ثانية

سعر المادة وموعد التقديم .. خطوات ورابط تظلمات الثانوية العامة 2023

بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة .. موعد تنسيق المرحلة الاولى 2023

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: الهروب من نفق التعلق

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التنمر بين الساحل الطيب والشرير

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: ليتهم ينتهون!

اﻟﻤﺰﻳﺪ