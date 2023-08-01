المتحدث الإعلامي للقاهرة يكشف أماكن عدم انقطاع الكهرباء ومجهودات الدولة للترشيد

كشف اللواء إبراهيم عوض، المتحدث الإعلامي لمحافظة القاهرة، عن الأماكن التي لم ينقطع بها التيار الكهربي و هي الأماكن الاستراتيجية، مثل المستشفيات و الفنادق و غيرها.

وأوضح إبراهيم عوض، خلال مداخلته ببرنامج “من مصر” المذاع على فضائية “سي بي سي”، أن محافظ القاهرة أكد على جميع الشركات و الهيئات ترشيد الإنارة بالأماكن العامة و داخل الأماكن الحكومية، منوها إلى أنهم يقومون بإعداد خطة لتغيير كافة اللمبات الليد لتخفيف الأحمال.

ولفت، إلى أن تخفيف الإنارة بالشوارع ستكون بنسبة 50 و 50، حارصين على وجود إضاءة كافية لعدم التسبب في أي حوادث بناءا على طلب الشعب.

ونوه، إلى أن وجهات المحلات و زينة افتتاحات المحلات و الأفراح من الأشياء الممنوعة حتى تقل الأحمال، لافتا إلى أن انقطاع الكهرباء بالشمال و الجنوب لا يزيد عن مرتين يوميا بحد أقصى ساعة و ذلك تبعا لجدول مواعيد انقطاع الكهرباء.