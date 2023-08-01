صحة قنا: حريق مخزن مستشفى دشنا أسفر عن خسائر طفيفة

قال الدكتور راجى تواضروس، وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، إن حريق مخزن مستلزمات قسم الكلي الصناعي بمستشفى دشنا المركزي لم يسفر عن أي إصابات ولم تتخط الخسائر سوى بعض الأوراق والأغراض البسيطة.

جاء ذلك خلال تفقد وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، وحصره للخسائر التى ألحقها الحريق فى مخزن المستلزمات بمستشفى دشنا المركزى، للوقوف على حقيقة الموقف.

وأضاف تواضروس، أن الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على الحريق البسيط، الذى نشب بمخزن خاص بمستلزمات قسم الكلي الصناعي بمستشفى دشنا المركزي.

وأشار وكيل وزارة الصحة بـ قنا، إلى أنه تم التعامل بشكل مباشر وفورى من قبل مديرية الصحة فور تلقي إخطار بالحريق، لمتابعة عمليات الإطفاء، وتفقد الأضرار الناجمة عن الحريق.

وكانت إدارة الحماية المدنية بـ قنا ، دفعت بعدد من سيارات الإطفاء، عقب تلقى بلاغ بوجود حريق بمستشفى دشنا المركزى، وتمكنت من السيطرة على الحريق قبل أن يمتد لبقية الغرف والأقسام.