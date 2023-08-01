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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة قنا: حريق مخزن مستشفى دشنا أسفر عن خسائر طفيفة

حريق مستشفى دشنا
حريق مستشفى دشنا المركزى

قال الدكتور راجى تواضروس، وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، إن حريق مخزن مستلزمات قسم الكلي الصناعي بمستشفى دشنا المركزي لم يسفر عن أي إصابات ولم تتخط الخسائر سوى بعض الأوراق والأغراض البسيطة.

جاء ذلك خلال تفقد وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، وحصره للخسائر التى ألحقها الحريق فى مخزن المستلزمات بمستشفى دشنا المركزى، للوقوف على حقيقة الموقف.

 

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وأضاف تواضروس، أن الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على الحريق البسيط، الذى نشب بمخزن خاص بمستلزمات قسم الكلي الصناعي بمستشفى  دشنا المركزي.

وأشار وكيل وزارة الصحة بـ قنا، إلى أنه تم التعامل بشكل مباشر وفورى من قبل مديرية الصحة فور تلقي إخطار بالحريق، لمتابعة عمليات الإطفاء، وتفقد الأضرار الناجمة عن الحريق.

وكانت إدارة الحماية المدنية بـ قنا ، دفعت بعدد من سيارات الإطفاء، عقب تلقى بلاغ بوجود حريق بمستشفى دشنا المركزى، وتمكنت من السيطرة على الحريق قبل أن يمتد لبقية الغرف والأقسام.

حريق مستشفى دشنا

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قنا مستشفى دشنا المركزى صحة قنا حريق مخزن مستشفى قسم الكلي الصناعي سيارات الإطفاء

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