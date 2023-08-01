الإثنين القادم.. أبطال البطة الصفرا يحتلفون بالعرض الأول للفيلم

يحتفل صناع فيلم البطة الصفرا يوم الإثنين القادم بالعرض الأول للفيلم، استعداد لعرضه فى السينمات يوم 9 من شهر أغسطس الجاري.



ومن المفترض أن يحضر العرض الخاص جميع فريق عمل الفيلم وعلى رأسهم محمد عبد الرحمن توتا وغادة عادل وصلاح عبدالله والمخرج عصام نصار بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين.



عصام نصار ينتهى من تصوير الفيلم



انتهى المخرج عصام نصار من تصوير فيلمه الجديد البطة الصفرا والذي يلعب بطولته النجوم محمد عبد الرحمن "توتا" وغادة عادل بالاشتراك مع الفنانين محمود حافظ و فرح الزاهد ابرام سمير و حسن أبو الروس وأحمد طلعت.



وكان الفيلم قد تم تصويره في مجموعة من مواقع التصوير المختلفة داخل القاهرة والجيزة.

صناع فيلم البطة الصفرا

الفيلم قصة وسيناريو وحوار محمود عزت ومن إنتاج المنتج رامي السكري ومدير التصوير أحمد عبدالقادر ومهندسة الديكور مروة عامر ومهندس صوت زياد عزت واستايلست نيرة دهشورى. ومنتج فني شادي سلامة.



ويشارك في إنتاجه السيناريست والمنتج والرئيس الأسبق لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي محمد حفظي بالاضافة الي المنتجين كريم السكري و حامد مصطفي.



كما يشارك في فيلم البطة الصفرا نخبة من ضيوف الشرف منهم النجم القديرصلاح عبدالله و النجم القدير سامي مغاوري بالاضافة للنجم عمرو رمزي. ويارا عزمي.

يعد فيلم البطة الصفرا اول إنتاج سينمائي لشركة المنتج رامي السكري بعد نجاحات كثيرة في تقديم مجموعة كبيرة من الاعلانات و ايضا المحتوي و البرامج و علي رأسهم برنامج الفرنجة الذي قام بتأليف فكرته و إنتاجه للنجوم شيكو و هشام ماجد و احمد فهمي و كذلك برنامج الفاميليا للنجم احمد امين و برنامج هيتايا للنجمة نيللي كريم.

ويرفض صناع فيلم البطة الصفرا الحديث عن اي تفاصيل تخص احداث الفيلم إلا أنهم اشاروا إلي أن العمل يتناول قضية هامة و جادة و لكن بشكل كوميدي و يميل في كتابته الي الكوميديا السوداء و هو نوع من الكوميديا افتقدته السينما المصرية في الفترة السابقة.

