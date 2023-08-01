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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

من داخل المقر.. الاستعدادات النهائية قبل بدء انتخابات الموسيقيين

مقر الانتخابات بنادي
مقر الانتخابات بنادي نقابة المهن التمثيلية

اعلن الفنان مصطفى كامل النقيب العام لنقابة المهن الموسيقية، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن الانتهاء من التحضيرات النهائية لمقر الانتخابات، استعداد لاستقبال أعضاء الجمعية العمومية صباح اليوم الثلاثاء.
 


ونشر مصطفى كامل فيديو وعلق عليه قائلا: اللهم أجمعنا علي الخير يا رب العالمين .. كلنا أخوة وزملاء لقد تم ولأول مره في تاريخ النقابة .. تجهيز مكان مخصص لجميع السادة الزملاء المرشحين سأظل مصرًا علي زرع روح الأخوة والصداقة والاتحاد وعدم التفرقة.

وتابع: سيظل حلمي لهذا الكيان كبيرًا، وأحاول تحقيق ما استطعت، الحب والاحترام والعدل والمساواة والأمانة والشرف، بأمر الله عهد جديد لنقابة المهن الموسيقية.
 

تفاصيل الانتخابات 

تجرى بعد غد "الثلاثاء" انتخابات نقابة المهن الموسيقية ، والتي يتنافس فيها ٣٢ مرشحا على عضوية ١٢ مقعدا .

قال طارق مرتضى المستشار الإعلامي لنقابة المهن الموسيقية - إن القائمة النهائية للمرشحين تضم ٣٢ مرشحا يتنافسون على عضوية ١٢ مقعدا ، مضيفا أن لجان الاقتراع ستفتح أبوابها أمام أعضاء الجمعية العمومية في تمام الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الخامسة عصرا بمقر النادي  النهري لنقابة المهن التمثيلية بشارع البحر الأعظم بالجيزة ، وفي مقرات النقابة بالمحافظات المختلفة .
 

وتابع طارق مرتضى  في تصريحات صحفية، أن الانتخابات ستجرى تحت إشراف قضائي كامل، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من كافة التجهيزات المتعلقة بالانتخابات .
 

وكان الفنان مصطفى كامل قد فاز بمنصب النقيب لمدة أربع سنوات بالتزكية فى واقعة هى الأولى من نوعها فى تاريخ النقابة، حيث لم يتقدم على عضوية مقعد النقيب سوى الفنان مصطفى كامل.

مصطفى كامل الفنان مصطفى كامل نقابة المهن الموسيقية

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