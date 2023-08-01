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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بعد قليل| بدء جلسة محاكمة المتهمين بالنصب على الفنان صبرى عبد المنعم

صدى البلد

تنظر المحكمة المختصة بالقاهرة بعد قليل، أولى جلسات محاكمة 10 متهمين بالنصب على الفنان صبرى عبد المنعم، في شقة ملك الشاكي بدائرة القسم، وتم بيعها بمبلغ مالي 36 ألف دولار لصالح شركة المقاولات .

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كنت الأجهزة الأمنية ألقت القبض المتهمين بالنصب على الفنان صبرى عبد المنعم، وتم مباشرة التحقيقات معهم فيالقضية أمام جهات التحقيق.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من قسم شرطة المقطم، يفيد بورود بلاغ من الفنان صبريعبدالمنعم أحمد حسين 78 عاما، يتهم فيه نيفين. ع، وعبد المنعم. ط، بالنصب عليه في شقة ملك الشاكي بدائرة القسم، وتمبيعها بمبلغ مالي 36 ألف دولار لصالح شركة المقاولات ملك الأولى.

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