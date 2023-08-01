الدفاع الروسية تعلن عن هجوم أوكراني لسفن أسطول البحر الأسود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، إن ثلاث زوارق بحرية أوكرانية مسيرة هاجمت سفينتين روسيتين من البحرية الروسية على بعد 340 كم (211 ميلا) جنوب غرب سيفاستوبول، ولكن تم تدميرها.

ووفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، ذكرت الوزارة أن سفن الدورية التابعة لأسطول البحر الأسود "سيرجي كوتوف" و "فاسيلي بيكوف" صدت هجوم ثلاثة زوارق مسيرة في منطقة سيفاستوبول.

وقالت وزارة الدفاع في بيان لها: "الليلة، قامت القوات المسلحة الأوكرانية بمحاولة فاشلة لمهاجمة سفينتي الدورية "سيرغي كوتوف" و"فاسيلي بيكوف" من أسطول البحر الأسود بثلاثة زوارق مسيرة، لأداء مهام للسيطرة على الملاحة في الجزء الجنوبي الغربي من البحر الأسود، على بعد 340 كم عن جنوب غرب سيفاستوبول".

وأوضحت أنه أثناء صد الهجوم، تم تدمير جميع زوارق العدو الثلاثة، بنيران الأسلحة القياسية للسفن الروسية.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن السفينتين "سيرجي كوتوف" و"فاسيلي بيكوف" التابعتين لأسطول البحر الأسود تواصلان أداء مهامهما.