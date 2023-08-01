عودة الموجة الحارة مع هطول أمطار.. الأرصاد التركية تحذر من طقس الفترة القادمة

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية التركية (MGM) بأن توقعات طقس اليوم، الثلاثاء، تتوقع أن يطرأ على درجات حرارة انخفاض إلى المستويات الطبيعية الموسمية في جميع أنحاء البلاد.

وجاء تحذير بأن التقديرات الأخيرة تشير إلى أن درجات حرارة الهواء سترتفع في الأجزاء الداخلية والشمالية الشرقية، وستكون حول الأعياد الموسمية في أماكن أخرى.

ووفقًا لآخر التقييمات التي أجرتها المديرية العامة للأرصاد الجوية التركية، فإن الأجزاء الشمالية والغربية من تركيا ستكون غائمة جزئيًا في بعض الأحيان، في منطقة كيركلاريلي، الجانب الأناضولي من إسطنبول، وكوجالي، وسكاريا، وكوتاهيا، وأفيون قره حصار، وإسبرطة، وبوردور، ودوزجي، ودوائر زونجولاك وكرس وأردهان، وطرابزون وريزيه وأرتفين الداخلية.

وتشير التقديرات إلى أنها ستكون غائمة وواضحة في أماكن أخرى، بحسب شبكة “سي إن إن ترك”.

كما حذرت الأرصاد التركية من عودة الموجة الحارة على البلاد ابتداء من غد، الأربعاء، وتستمر لمدة أسبوع بقسوة، مع نهاية شهر يوليو وبداية شهر أغسطس من كل عام.

ومن المتوقع أن يظهر تأثير "إيام باهورون" وهو مصطلح تركي يستخدم في التعبير عن مدى شدة حرارة الجو ​، والذي ترك مكانه لمصطلحات مثل حرارة الصحراء وحرارة الجحيم والحرارة الأفريقية، في المناطق الجنوبية والغربية من تركيا بدءًا من الغد.

حرارة الجو في معظم أنحاء تركيا

مرمرة

من المتوقع أن يكون الجو غائما وصافيا غداً، ويكون غدا وهناك أمطار غزيرة مع هبوب عواصف رعدية في الجانب الأناضولي من إسطنبول، وساكاريا وكوجالي ظهرا، وحول كيركلاريلي بعد الظهر.

أدرنة

ستكون درجة الحرارة 20 درجة مئوية، لـ 33 درجة مئوية غائم جزئيًا وصافٍ، وغدًا غائم جزئيًا وفي الغالب غائم.

إسطنبول

22 درجة مئوية، 30 درجة مئوية.

غائم جزئيًا، وغائم جدًا غدًا مع زخات المطر وعواصف رعدية في الجانب الأناضولي ظهرًا.

كيركلاريلي

18 درجة مئوية، 31 درجة مئوية.

غائم جزئيًا وصافٍ، وغدًا غائم جزئيًا وفي الغالب غائم مع زخات محلية وعواصف رعدية اعتبارًا من الظهر.

كوجايلي

ستكون درجات الحرارة من 20 درجة مئوية د، إلى 31 درجة مئوية.

غائم جزئيًا وصافٍ، وغدًا غائم جزئيًا وفي الغالب غائم مع زخات البرد وعواصف رعدية ظهرًا.

ايجان

من المتوقع أن يكون غدا غائما جزئيا وصافيا، غائما جزئيا في الأجزاء الداخلية، وبعد الظهر يكون ممطرا وغزيرا مع العواصف الرعدية د، خاصة في شرق دنيزلي والمناطق المحيطة بكوتاهيا وأفيون قره حصار.

أفيون قره حصار

ستكون درجات الحرارة من 15 درجة مئوية، لـ 32 درجة مئوية.

وسيكون الطقس غائما جزئيًا، غائما جزئيًا غدًا، مع وجود زخات البرد وعواصف رعدية بعد الظهر.

دنيزلي

23 درجة مئوية، 38 درجة مئوية.

غائم جزئيًا، غائم جزئيًا غدًا وغائم جزئيًا، زخات وعواصف رعدية في الأجزاء الشرقية بعد الظهر.

أزمير

23 درجة مئوية، 35 درجة مئوية.

غائم جزئيًا وصافٍ.

مانيسا

20 درجة مئوية، 37 درجة مئوية.

غائم جزئيًا وصافٍ.

البحر الأبيض المتوسط

من المتوقع أن يكون غدًا، غائمًا جزئيًا وغائما جدًا في الأجزاء الداخلية، وبعد الظهر يكون الجو ممطرًا وغزيرًا مع العواصف الرعدية، خاصة في دوائر بوردور وإسبرطة والأجزاء الغربية الداخلية من أنطاليا.

أضنة

25 درجة مئوية، 35 درجة مئوية.

وسيكون الطقس غائما جزئيًا، في الشمال.

أنطاليا

25 درجة مئوية، 31 درجة مئوية.

غائم جزئيًا وواضح، غائم جزئيًا في الداخل غدًا، زخات وعواصف رعدية.