عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بحث سبل التعاون المشترك بين جامعتى حلوان وغرناطة الإسبانية

جامعة حلوان
جامعة حلوان

اختتم الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام رفاعى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، يوم الجمعة الماضية زيارة لجامعة غرناطة الإسبانية استمرت لمدة خمسة أيام فى الفترة من 24-28 يوليو 2023.

وتأتى هذه الزيارة فى إطار سعى الجامعتين لتعزيز تواجدهما الدولى من خلال إنشاء برامج دراسية دولية مشتركة، ومن ثم فقد تركزت الزيارة على بحث المجالات والتخصصات المختلفة التى تسمح بإنشاء هذه البرامج، إضافة إلى تبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وتنفيذ مشروعات بحثية مشتركة.

وتضمنت الزيارة لقاء مع رئيس جامعة غرناطة الدكتور بيدرو باشيكو، جرى خلالها بحث المجالات المختلفة للتعاون، كما تم الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم واتفاقية تعاون بين الجامعتين، حيث وجه الدكتور السيد قنديل الدعوة لرئيس جامعة غرناطة لزيارة جامعة حلوان، وتوقيع الاتفاقية فى رحاب جامعة حلوان.

وشملت الزيارة كذلك اجتماعات مع نائبة رئيس جامعة غرناطة للعلاقات الدولية، وعمداء ووكلاء كليات علوم الرياضة، والفنون الجميلة، والحاسبات والاتصالات، والهندسة، وتم عمل جولات بمختلف مبانى وتجهيزات الجامعة للتعرف على أحدث الوسائل التعليمية والخدمات التى تقدمها الجامعة للطلاب.

وتم خلال الزيارة مناقشة تنفيذ برنامج مشترك مع كلية علوم الرياضة فى مجال النشاط البدنى وعلوم الصحة، وانضمام جامعة حلوان إلى البرنامج المشترك بين كلية الفنون الجميلة بجامعة غرناطة، وأكاديمية بريرا للفنون الجميلة بمدينة ميلانو بإيطاليا، كما تم بحث تنفيذ برامج مشتركة فى مجالى الأمن السيبرانى والهندسة المدنية.

وجرى الاتفاق على قيام مكتب العلاقات الدولية بجامعة حلوان بتنظيم عدد من الاجتماعات عبر الإنترنت خلال شهر سبتمبر القادم بين مسئولى الكليات التى شملتها الزيارة، ونظرائهم بجامعة حلوان، لبحث التفاصيل الخاصة بإنشاء هذه البرامج المشتركة، وغير ذلك من أوجه التعاون الممكنة، وذلك تمهيدا لاستقبال رئيس جامعة غرناطة فى رحاب جامعة حلوان وتوقيع مذكرة التفاهم بهذا الشأن مع بداية العام الجامعى القادم 2023-2024.

أعضاء هيئة التدريس التخصصات المختلفة Jobs Education البرنامج المشترك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مهاجم الأهلي يتمسك بفسخ عقده ووكيله يتواصل مع الزمالك

بسبب السوشيال ميديا.. قرار مفاجئ من الأهلي بشأن إمام عاشور

بسبب الشماتة في وفاة نجل حسن يوسف..شقيقة وجدي العربي: مايستاهلش يكون أخويا

جلسة الخطيب مع سعد سمير في زايد تنهي علاقته بالأهلي

ذروة الصيف.. الأرصاد تكشف عن موعد انتهاء موجات ارتفاع درجات الحرارة

فرص الزمالك لبلوغ ربع نهائي البطولة العربية.. والخسارة أمام النصر السعودي «ممنوعة»

بدأت تبوظ.. مرتضى منصور: قررت انسحاب الزمالك من البطولة العربية وتراجعت| تفاصيل

رحلة البرتغال.. علي لطفي يكشف كواليس مثيرة في انتقال كهربا إلى الأهلي

ترشيحاتنا

محلل اقتصادى يتوقع تثبيت سعر الفائدة خلال الاجتماع المنتظر من المركزى

أوكرانيا تعلن إحباط محاولة روسية لاقتحام أراضيها من الحدود الشمالية

طلاق رايح جاي.. انفصال بلوجر شهيرة عن زوجها مصمم الأزياء يثير الجدل

مهندس بدرجة "حلواني".. طلبة فقد عمله فحول سيارته لمحل بيع حلويات

تراجع الفراخ.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 1 أغسطس 2023

ظاهرة أسرية تحدث بعد نتيجة الثانوية خطرها كارثي.. دار الإفتاء تكشف عنها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مساعد رقمي يكشف مكان أشهر زوجين في هوليوود خلال عطلتهما

بعد إثارته للجدل.. الكشف عن حقيقة جسم معدني غريب بـ أستراليا

ارتفاع جنوني بدرجات الحرارة.. ماذا قالت الأرصاد عن أكثر شهور السنة سخونة؟

لو عايش كان إداك 100 قلم| هجوم على فنان لشماتته بوفاة نجل حسن يوسف

فيديو

معايير عالمية.. رئيس الوزراء يتابع عروض عالمية لـ مدينة مصر للألعاب الأوليمبية/فيديوجراف

اعتزل فى سن19 عاما.. مغامرات محمد رياض مع كرة القدم وسر ابتعاده وعلاقته بهادى خشبة

أنا غير محمد يا أونكل.. هكذا خدع مروان الشوربجي اتحاد الاسكواش وهذه رسالته الأخيرة

موقفك من كليات القمة.. بالأرقام الحد الأدنى لتنسيق الجامعات 2023

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: الهروب من نفق التعلق

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التنمر بين الساحل الطيب والشرير

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: ليتهم ينتهون!

اﻟﻤﺰﻳﺪ