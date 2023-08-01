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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لغسيل الكعبة.. إجراءات عاجلة من السلطات السعودية

الكعبة المشرفة
الكعبة المشرفة

أبرزت صحيفة “سبق” السعودية استعدادات إدارة الطيب والبخور بالمسجد الحرام لمناسبة غسل الكعبة المشرّفة، بتوفير أجود أنواع دهن العود والورد والبخور والأجهزة الحديثة، لتطييب الكعبة المشرّفة.

وبحسب الصحيفة ذاتها، فإن ذلك يأتي بتوجيهٍ من الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس.

وأوضح مدير إدارة الطيب والبخور بالمسجد الحرام أحمد الرفاعي، أن الإدارة كثّفت جهودها استعداداً لعمليات تطييب الكعبة المشرّفة بعد الانتهاء من غسلها، وفق منظومة من الخدمات المتطورة.

وقال الرفاعي، إن خدمات تطييب الكعبة المشرّفة وتبخير المسجد الحرام تتم طوال العام وعلى مدار الساعة، تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة.

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الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي السعودية السلطات السعودية غسيل الكعبة

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