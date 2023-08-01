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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الدكتور محمد محمود حسنين قائما بأعمال عميد كلية التكنولوجيا والتعليم بجامعة بني سويف

رئيس جامعة بني سويف
رئيس جامعة بني سويف

أصدر الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، قرارًا رقم 1150، بندب الدكتور محمد محمود حسنين الأستاذ المتفرغ بكلية التكنولوجيا والتعليم للقيام بأعمال عميد كلية التكنولوجيا والتعليم لمدة عام أو لحين تعيين عميد للكلية.

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حصل الدكتور حسنين على بكالوريوس علوم – جيد جداً - جامعة المنصورة 1985، ثم ماجستير في العلوم(كيمياء تحليلية) جامعة المنصورة  1990.، ثم الدكتوراه في فلسفة العلوم( كيمياء تحليلية ) جامعة المنصورة   1996 ،  وعمل مدرساً في الكيمياء التحليلية قسم العلوم الأساسية – كلية التعليم الصناعي – جامعة بنى سويف- بني سويف  2000 / 2005، ثم أستاذ مساعد الكيمياء التحليلية بقسم العلوم الأساسية – كلية التعليم الصناعي – جامعة بنى سويف – بنى سويف 2005 إلى2012 .، ثم أستاذ الكيمياء التحليلية بقسم العلوم الأساسية – كلية التعليم الصناعي – جامعة بنى سويف – بنى سويف .

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