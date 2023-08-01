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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

من 5 لـ6 أغسطس الجاري.. محافظ قنا يعلن موعد تنظيم ملتقى للتوظيف

ملتقى توظيفى للشباب
ملتقى توظيفى للشباب بقنا

أعلن اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، عن تنظيم ملتقى توظيفى، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، و مؤسسة حياة كريمة، بهدف توفير فرص عمل للشباب.
 

و أوضح محافظ قنا ، بأن تنظيم الملتقى سوف يتم خلال الفترة من 5 إلى 6 أغسطس الجارى، بمقر الصالة المغطاة بمعسكر قنا الدائم.

 

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وقال محافظ قنا، إنه علي هامش فاعليات الملتقي سوف يتم تنظيم دورات تدريبية تحت عنوان "طور وغير " للتدريب من أجل التوظيف، وذلك في إطار مبادرة " توظيف مصر" بالتعاون مع شركة مايكروسوفت.

 

وأضاف الداودى، بأن هذا الملتقى يعد أحد البرامج والأنشطة التى تساعد في القضاء على البطالة وتوفير فرص عمل لائقة للشباب ونشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال.

 

و أشار محافظ قنا ، إلى أن تنظيم الملتقى يتم بمشاركة مجموعة متنوعة من شركات القطاع الخاص التى توفر وظائف متنوعة للشباب، من أجل خلق  فرص عمل حقيقية للشباب.


 

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