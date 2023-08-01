انتحال صفة رجال شرطة|السجن 10 سنوات لشخص في النزهة

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 10 سنوات لإدانته بحيازة سلاح ناري وانتحال صفة رجال شرطة بدائرة قسم شرطة النزهة.

وجاء في أمر إحالة، أن المتهم كان بحوزته سلاح ناري، وفرد خرطوش، وذخائر دون تراخيص وانتحال صفة رجل شرطة للنصب علي المواطنين وسرقتهم.

البداية..



وكان قسم شرطة النزهة تلقي بلاغا من مواطن يفيد أثناء عودته من عمله في ساعة متأخرة من الليل استوقفه شخص واشهر في وجهه سلاحا ناريا وادعي انه فرد شرطة ثم طالبه باخراج ما معه من متعلقات واستولي عليها وفر هاربا.

وبعمل التحريات تم التوصل الي المتهم وتبين أنه م. م 42 سنة عاطل، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بقسم شرطة النزهة من القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه في التحقيقات وتحرر محضر بالواقعة.