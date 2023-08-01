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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لم تشرب الماء .. نظام غذائي غريب يتسبب في موت بلوجر روسية

لم تشرب الماء..نظام
لم تشرب الماء..نظام نباتي صارم يتسبب في موت بلوجر روسية

“ماتت بسبب الجوع والإرهاق” تعد هذه أولى الأسباب التي تداولت بشأن وفاة مقدمة المحتوى، زانا سامسونوفا، 39 عاما، من قازان، روسيا.

كانت Zhanna Samsonova  تعمد لمدة أكثر من 15 عاما في حياتها على تناول الأطعمة النيئة والفاكهة الاستوائية وبراعم بذور عباد الشمس والعصائر بدلا من شرب الماء لأكثر من 6 سنوات من عمرها. 

و كانت الفتاة الروسية تقوم بـ “الصيام” لعدة أيام متتالية لا تأكل فيها ولا تشرب أي شيء، وفقا لما ذكرته صحيفتي “ديلي ميل” و “صن” وعدة منافذ إعلامية عالمية، اليوم الأربعاء. 

وعن سبب وفاة المؤثرة، قالت والدة  زانا سامسونوفا لصحيفة “Vechernyaya Kazan” الروسية إن ابنتها التي كان لديها أكثر من 10000 متابع على Instagram وكانت تسافر عبر آسيا على مدار الـ 17 عاما الماضية.

زانا سامسونوفا  Zhanna Samsonova

وأضافت والدة الفتاة الروسية أن ابنتها ماتت من عدوى تشبه الكوليرا تفاقمت بسبب تناولها الغذائي المشدد لافتة إلى أنها لم تكون توافق على نظامها الغذائي واصفة إياه بـ “المتطرف” كما حاولت إقناع ابنتها بإدخال عادات غذائية أكثر توازنا، لكنها رفضت.

ولم يتم تحديد السبب الرسمي لوفاة  زانا سامسونوفا بعد، حيث تحاول أسرتها إعادة جثتها إلى روسيا وسط تأخيرات في الإجراءات.

وكانت زانا سامسونوفا تشارك عبر “انستجرام” ما سمته بالوصفات "الصحية ''، علما بأنها كانت تظهر بشكل هذيل  متزايد في مقاطع الفيديو الخاصة بها على وسائل التواصل الاجتماعي مع مرور الوقت.

زانا سامسونوفا  Zhanna Samsonova

وكانت البلوجر الروسية تنشر لقطات لها وهي تتناول غداءها الذي يتكون من عصير البطيخ والجزر في بعض الأحيان، وتتناول طماطم كرزية وأفوكادو وعصير أفوكادو على الغداء بدون زيت ولا ملح ولا طعام مجفف ولا بروتين. 

وقالت احدي صديقاتها أنه على الرغم من جمال عين وشعر زانا سامسونوفا والذين كان يوحيان بصحة جيدة لها إلا أن جسدها كان يزداد ضعفا مع الوقت، كما أنها كانت ممن أصبن بفيروس كورونا، وظلت في السرير بسبب 10 أيام حتي تعافت وقتها. 

 

 

 

 

 

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