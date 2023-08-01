عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فرح الزاهد: تعلمت من تجربتى فى شوجر دادى والبطة الصفرا.. خاص

فرح الزاهد
فرح الزاهد

كشفت الفنانة فرح الزاهد عن سعادتها بالمشاركة فى فيلم البطة الصفرا والذى من المقرر عرضه فى أغسطس الحالى. 

وقالت فرح الزاهد فى تصريح خاص لصدى البلد  : سعيدة بمشاركتى فى تجربتي الثانية بالسينما من خلال فيلم "البطة الصفرا"، والذى يجمعنى بعدد من النجوم الكبار منهم محمد عبد الرحمن توتا وغادة عادل ومحمود حافظ وعمرو رمزى، حسن أبو الروس، والفيلم تأليف محمود عزت، وإخراج عصام نصار، الذى رشحنى للدور بعد أن شاهد لى أحد أعمالى، وهى تجربة جديدة ومختلفة عن الذى قدمته فى فيلم "شوجر دادى"، والذى كنت اتحسس فيه طريقى بالسينما، وتعلمت من هذه التجربة الكثير الذى افادتنى على المستوى الشخصى والمهنى أيضا، وحتى تجربتى الثانية "البطة الصفرا" تعلمت منها أيضا لانى من الشخصيات التى تحب أن تطور من نفسها وتنتقد آدائها باستمرار حتى يمكن ان استفيد منه فى التجارب القادمة.

أول ظهور إعلامى.. ماذا قالت نيكول سعفان عن زوجها طارق العريان ؟

كنت هضربه.. تعليق مثير لـ نبيل الحلفاوي على واقعة حسين الشحات والشيبي

فرح الزاهد والبطة الصفرا 

وطرح الفنان محمد عبد الرحمن توتا، البوستر الرسمي لفيلم “البطة الصفرا”، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وعلق محمد عبدالرحمن على البوستر، قائلا: “توكلنا علي الله انتظرونا فيلم البطة الصفرا قريبًا بجميع دور العرض”.

وانتهى صناع فيلم “البطة الصفرا” من تسجيل ثلاث أغانٍ خاصة بالفيلم سيتم طرحها كمواد دعائية للفيلم، بالإضافة لوجودها ضمن أحداثه.

الأغاني الثلاثة كلها من كلمات مصطفى البرنس، وألحان بلال سرور، وتوزيع هاني ربيع، وهندسة صوتية ماهر صلاح.

الأغاني الثلاثة بأصوات النجوم عبد الباسط حمودة وأحمد أمين، وهو أحد ضيوف الشرف بالعمل، والأغنية الثالثة للمطرب الصاعد أحمد الخطيب.

وانتهى المخرج عصام نصار من تصوير الفيلم منذ أسبوعين.

ويلعب بطولة فيلم “البطة الصفرا”، النجوم محمد عبد الرحمن وغادة عادل، بالاشتراك مع الفنانين محمود حافظ وفرح الزاهد وإبرام سمير وحسن أبو الروس وأحمد طلعت. 

البطة الصفرا الفنانة فرح الزاهد المخرج عصام نصار شوجر دادي فرح الزاهد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ننشر الحد الأدنى للمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 لجميع الشُعب

ننشر موعد انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 .. سجل عبر هذا الرابط

اعمل حسابك من الساعة 12.. جدول قطع الكهرباء بالمحافظات ومواعيد غلق المقاهي

هدد بفسخ عقده .. هل ينجح الزمالك في خطف مهاجم الأهلى؟

تخفيض رسوم تظلمات الثانوية العامة 2023 لتصبح 200 جنيه بدلا من 300

ذروة الصيف.. الأرصاد تكشف عن موعد انتهاء موجات ارتفاع درجات الحرارة

التعليم العالي توجه تعليمات عاجلة للطلاب قبل التسجيل في تنسيق الجامعات 2023

غربلة في التتش.. شوبير يعلن رحيل لاعبين جدد عن النادي الأهلي

موضوعات متعلقة

عودة أغنية يلا على اليوتيوب بعد حذفها

فى ذكراه| مشوار أحمد توفيق الفنى.. اكتشفه صلاح أبو سيف وأخرج رائعة درامية

كان بيعوم كويس جدا.. عفاف شعيب تعلق على وفاة ابن حسن يوسف

اعتزل فى سن19 عاما.. مغامرات محمد رياض مع كرة القدم وسر ابتعاده وعلاقته بهادى خشبة

الشركة المتحدة: توجيه عوائد مهرجان العلمين إلى مبادرة حياة كريمة

حذف أغنية ويجز الجديدة كدا كدا من اليوتيوب

فئة ممنوعة.. شرط حضور حفل عمرو دياب فى بورتو مارينا

خطوة مؤجلة.. فرح الزاهد تكشف تفاصيل تعاونها مع شقيقتها هنا.. خاص

ترشيحاتنا

9.6 مليار..الحوار الوطني: الدولة لديها مستحقات متأخرة تستطيع سد عجز أزمة الموازنة

عمومية اتحاد الكرة تتمسك بإلغاء دوري المحترفين في القسم الثاني

بقوة 3.1 ريختر.. هزة أرضية تضرب البحر الميت

لم تشرب الماء .. نظام غذائي غريب يتسبب في موت بلوجر روسية

وزير الحرب الإسرائيلي: الأمن القومي في خطر

الحقوا اشتروا| مفاجأة بأسعار الذهب.. وهذا قيمة عيار 21 الآن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأصحاب البصر القوي.. هل يمكن العثور على الحيوان المتخفي بصورة الوهم

5 أبراج تحب إخوتها بشدة وتشعر بالمسئولية تجاههم.. هل أنت منها

المغني العجوز والرقاصة.. تفاصيل أزمة فيفي عبده ومحمد عبده بسبب شيرين عبد الوهاب

ظهور صادم لابنة عمرو دياب برققة صديقها .. صور

فيديو

ضحايا الثانوية العامة.. طلاب أنهوا حياتهم بطرق مأساوية

حر شديد.. ظاهرة شمسية تؤثر على حالة الطقس الفترة المقبلة

حدث تاريخي .. إغراق 15 قطعة مركبات قديمة بالبحر الأحمر.. تفاصيل/ فيديو جراف

المغني العجوز والرقاصة.. تفاصيل أزمة فيفي عبده ومحمد عبده بسبب شيرين عبد الوهاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: الهروب من نفق التعلق

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التنمر بين الساحل الطيب والشرير

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: ليتهم ينتهون!

اﻟﻤﺰﻳﺪ