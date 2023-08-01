إنجازات السيسي في الزراعة| دعم غير محدود.. وخطة استباقية لتحقيق الأمن الغذائي

قاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس مصر، نهضة زراعية غير مسبوقة خلال 9 سنوات الماضية من خلال المشروعات العملاقة التى أطلقها الرئيس، وكذلك الإجراءات الاستباقية التى تبناها، وساهمت فى تعزيز الأمن الغذائى المصري، كما مكنت الدولة من مواجهة التغيرات المناخية، ونقص سلاسل الإمداد والتوريد بسبب الأزمة.



وشهد القطاع الزراعى نهضةً في كافة الأنشطة المرتبطة على النحو التالي :



- مشروعات استصلاح الأراضي

تم استهداف استصلاح الصحراء لزيادة الرقعة الزراعية بأكثر من 3,5 مليون فدان خلال الفترة القصيرة الماضية والقادمة، ومن أهمها مشروع توشكى الخير بمساحة 1.1 مليون فدان ومشروع الدلتا الجديدة العملاق بمساحة 2.2 مليون فدان ومشروع تنمية شمال ووسط سيناء بمساحة 456 ألف فدان ومشروع تنمية الريف المصرى بمساحة 1.5 مليون فدان بالإضافة إلى المشروعات الأخرى فى جنوب الصعيد والوادى الجديد بمساحة 650 ألف فدان.

مزرعة النخيل بتوشكى

إذ سجلتها موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأكبر مزرعة للنخيل في مكان واحد، كما أنشأت مصر أيضاً، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مزرعة نخيل التمر بتوشكى بمحافظة أسوان، والتي تعد أكبر مزرعة نخيل مزروعة في مساحة واحدة في العالم، مما جعلها تدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية.



ومن المقرر أن يتم في هذه المزرعة، زراعة 2.5 مليون نخلة على مساحة 38 ألف فدان، وجميع الأصناف المنزرعة فيها ذات عائد اقتصادي مرتفع.

- 100 ألف فدان صوب زراعية تتبنى منهج الجودة الفائقة للمنتجات الطازجة

- المشروع القومي لانتاج تقاوي الخضر

نجح البرنامج فى استنباط وتسجيل عدد 26 صنفا وهجينا لـ (10) محاصيل خضر رئيسية



- زيادة الصادرات الزراعية المصرية

405 سلعة زراعية تغزو 160 سواق على مستوى العالم



- المشروع القومي لإعادة إحياء البتلو



وبلغ إجمالي ما تم تمويله للمشروع القومي لإعادة إحياء البتلو، حتى الأن أكثر من 7.7 مليار جنيه لحوالى لأكثر من 42 ألف مستفيد .

- مراكز تجميع الألبان





استهدف هذا المشروع تطوير 826 مركز تجميع ألبان وإدراجها ضمن مبادرة البنك المركزي للقروض الميسرة لتحسين جودة الألبان وتأهيلها للتصدير .

- الثروة الداجنة



تعد صناعة الدواجن من الصناعات الواعدة في مصر، والتي أيضاً توليها الدولة اهتماماً خاصاً، حيث بلغ قسمة استثمارات هذ الصناعة حوالي 100 مليار جنيه، كما تنتج مصر 1٫4 مليار طائر سنوياً و 14 مليار بيضة وتم تحقيق الإكتفاء الذاتي وهناك فائض للتصدير.



- تنمية الثروة السمكية

2 مليون طن اجمالي انتاج مصر من الاسماك: الأولى افريقيا والسادس عالمياً في الاستزراع السمكي

بلغ إجمالي الإنتاج السنوي في مصر من الأسماك حوالي 2 مليون طن بنسبة إكتفاء ذاتى تصل إلى حوالى 85 % .

تم أيضاً تنفيذ مشروعات عملاقة في الثروة السمكية: بركة غليون، الفيروز، وقناة السويس، كما تم إطلاق المشروع القومي لتنمية البحيرات: المنزلة، البرلس، ادكو، والبردويل، وازالة التعديات عليها والتوسع في المشروعات المرتبطة بالثروة السمكية و المفرخات وغيرها.

- الزراعة التعاقدية لدعم المزارعين

• فول الصويا والقطن والذرة وعباد الشمس والقمح وبنجر السكر

تم تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية ولأول مرة لمحاصيل: فول الصويا والذرة وعباد الشمس والقطن، ويجرى حالياً التوسع فى باقي المحاصيل .

حياه كريمة



• 332 مركز للخدمات الزراعية المتكاملة

- تدشين المشروع القومي لتطوير قصب السكر