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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

في ختام فعاليات مؤتمر "المصريين في الخارج"..سها جندي:«اتكلم عربي» وصلت لأكثر من 200مليون مشارك

صدى البلد

أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، نجاح المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لتشجيع أبناء المصريين في الخارج للحديث باللغة العربية «اتكلم عربي»، على الوصول لأكثر من 200 مليون مشارك من مختلف أنحاء العالم.

وأضافت وزيرة الهجرة، خلال جلسة المحور الثقافي في ختام فعاليات النسخة الرابعة من مؤتمر "المصريين في الخارج" بمشاركة أكثر من 1000 مصري ومصرية من 56 دولة حول العالم، أنه تم إطلاق المرحلة الثانية من «اتكلم عربي»، وذلك تحت شعار «جذورنا المصرية» لتعزيز الهوية المصرية لأبنائنا والتوعية بتاريخهم العظيم؛ حيث تركز الفعاليات الجديدة على الاحتفاء بالشخصية المصرية وجذورها العظيمة، وتستهدف أبناءنا في الداخل من المتعلمين في المدارس الدولية وأبناءنا في الخارج من الجيل الثاني إلى الخامس من أبناء المصريين.

ولفتت إلى تنفيذ (16) برنامجًا تثقيفيًا للتوعية بمفهوم الأمن القومي ومعسكرات شبابية وأنشطة مجتمعية بمشاركة (289) من أبناء المصريين بالخارج، من أبرزها ملتقى لوجوس الثالث للشباب بمشاركة (200) شاب وفتاة من (30) دولة، كما تم تنظيم زيارات للمناطق التراثية والسياحية والدينية، وتم تنظيم اجتماع لهم مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين، بحضور قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وجار الإعداد لملتقى لوجوس الرابع للشباب بالتنسيق مع الكنيسة.

من جانبها، ثمنَّت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، مبادرة «اتكلم عربي»، والنجاحات المتحققة في إطارها، معربة على أهمية دعم البرامج الثقافية الموجهة لأبناء مصر في الخارج.

وأشارت وزيرة الثقافة إلى أنه ستتم دراسة إدخال فرع جديد في مسابقة المبدع الصغير، التي ترعاها حرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، لأبناء المصريين في الخارج، لربطهم بالوطن الأمن.

ولفتت إلى أهمية تشجيع روح الابتكار والانتماء عن طريق قراءة الأدب المصري، ومحاولات الكتابة سواء عبر قصة قصيرة أو شعر أو أي شكل آخر، مشيرة الى وجود مشروع كبير لاكتشاف المواهب وتنميتها يجري العمل عليه في مصر.

وأوضحت أن الوزارة بصدد إنشاء منصة إلكترونية لتوفير معلومات ثقافية وأثرية ومتابعة الاحتفالات أون لاين لأبناء المصريين في الخارج، وأنشطة أون لاين لهم.

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